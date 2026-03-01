Kock och pizzabagare sökes
Vi söker kock och pizzabagare
Vi söker nu en kock för lunch och à la carte samt en pizzabagare till vår restaurang.
Arbetsuppgifter kock:
• Förberedelse och tillagning av lunch och à la carte
* Planering och förberedelser
* Egenkontroll och kökshygien
Arbetsuppgifter pizzabagare:
* Bakning och tillagning av pizza
* Förberedelse av råvaror
* Hålla ordning och struktur i köket.
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet inom yrket
* Är stresstålig och noggrann
* Kan arbeta självständigt
* Är flexibel med arbetstider
Tjänsten är tillgänglig heltid
Skicka din ansökan till: hevhel95@hotmail.com
eller ring: 0738260673.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
0738260673
E-post: hevhel95@hotmail.com Omfattning
