Kock & restaurangbiträde - Shahs Halal Food

SHF Stockholm 02 AB / Kockjobb / Stockholm
2026-03-11


Shahs Halal Food söker kockar till vår nya restaurang i Kista Galleria.
Restaurangen är nu öppen och vi behöver förstärka köket med fler kockar.
Vi letar efter dig som:
Har erfarenhet av matlagning inom restaurangbranschen
Är van vid stekning, grillning, salladsberedning och köksförberedelser
Klarar av ett högt tempo och tar ansvar
Brinner för kvalitet och sätter gästens upplevelse i första rummet

Vi erbjuder:
Timanställning med möjlighet till fast anställning vid matchande rekrytering
Omgående tillträde
Utvecklingsmöjligheter inom vår restaurangkedja

Start: Omgående
Anställning: Timanställning - möjlighet till fast tjänst
Skicka din ansökan via länken redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Genom länken i annonsen.

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kista Galleria".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SHF Stockholm 02 AB (org.nr 559532-5639)
Hanstavägen 55F (visa karta)
164 53  KISTA

Arbetsplats
Shahs Halal Food

Kontakt
Restaurangchef
Wasiullah Miakhil
mia_wasi@yahoo.com
0731076468

Jobbnummer
9791788

