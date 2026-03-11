Kock & restaurangbiträde - Shahs Halal Food
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos SHF Stockholm 02 AB i Stockholm
Shahs Halal Food söker kockar till vår nya restaurang i Kista Galleria.
Restaurangen är nu öppen och vi behöver förstärka köket med fler kockar.
Vi letar efter dig som:
Har erfarenhet av matlagning inom restaurangbranschen
Är van vid stekning, grillning, salladsberedning och köksförberedelser
Klarar av ett högt tempo och tar ansvar
Brinner för kvalitet och sätter gästens upplevelse i första rummet
Vi erbjuder:
Timanställning med möjlighet till fast anställning vid matchande rekrytering
Omgående tillträde
Utvecklingsmöjligheter inom vår restaurangkedja
Start: Omgående
Anställning: Timanställning - möjlighet till fast tjänst
Skicka din ansökan via länken redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Genom länken i annonsen. Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kista Galleria". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SHF Stockholm 02 AB
(org.nr 559532-5639)
Hanstavägen 55F (visa karta
)
164 53 KISTA Arbetsplats
Shahs Halal Food Kontakt
Restaurangchef
Wasiullah Miakhil mia_wasi@yahoo.com 0731076468 Jobbnummer
