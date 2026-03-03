Kock / Köksbiträde Kvällar
2026-03-03
Vill du bli en del av ett livligt och autentiskt japanskt kök i hjärtat av Stockholm?
Waku Waku Izakaya är en japansk bar och restaurang med en avslappnad och energifylld atmosfär. Vi serverar japanska små rätter i tapasstil (izakaya) tillsammans med ett noga utvalt dryckesutbud. Nu söker vi en stjärna i köket som vill ta ansvar och bidra till vårt team under kvällspassen.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Vi söker dig som vill jobba i ett högt tempo och som drivs av att leverera hög kvalitet och precision i varje servering. Hos oss handlar arbetet om att bemästra våra etablerade recept och säkerställa att varje rätt som lämnar köket håller vår höga standard.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Tillredning och uppläggning av mat enligt våra fastställda menyer.
Inventering och beställning av råvaror.
Upprätthållande av ordning, hygien och rutiner i köket.
Aktivt arbete med disk och städning under arbetspasset.
Eftersom vi är en mindre verksamhet arbetar man ofta 1-2 personer i köket, vilket innebär att du behöver kunna arbeta självständigt och effektivt.
Vi söker dig som:
Har 2-5 års erfarenhet av professionell matlagning (notera: tidigare diskjobb räknas ej som kökserfarenhet).
Är organiserad, pålitlig och trivs med att ta ansvar.
Har ett genuint intresse för matlagning och kvalitet.
Är en utpräglad lagspelare som samarbetar väl med kollegor.
Talar minst engelska obehindrat eller om du pratar svenska så är det meriterande men inget krav.
Arbetstid och villkor
Omfattning: Ca 16 timmar/vecka.
Schema: Onsdag-lördag, kl. 17:00 - 21:00.
Förmåner: Anställning enligt HRF:s kollektivavtal (inklusive OB och dricks).
Start: Omgående.Så ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka din ansökan (CV och kort presentation) till oss snarast via e-post. Märk din ansökan med "Kväll" i ämnesraden. Bifoga gärna ett foto och en länk till din sociala medie-profil (Facebook eller Instagram).
Om du är berättigad till Nystartsjobb eller Introduktionsjobb via Arbetsförmedlingen, vänligen nämna detta i din ansökan.
Viktig information: Vi hanterar endast ansökningar via e-post. Vänligen respektera att vi inte tar emot samtal eller besök angående tjänsten - vi kontaktar de kandidater som går vidare i processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: arbete@wakuwakubar.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MJB Sverige AB
(org.nr 559019-8189), http://www.wakuwakubar.se
Drottninggatan 108 (visa karta
)
113 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Waku Waku
