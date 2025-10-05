Kock / köksbiträde
Hey Lucie! öppnar snart i Uppsala! Vi söker en passionerad och erfaren kock som brinner för vegansk och glutenfri matlagning till vårt team i Uppsala!
Startdatum: 1 november 2025
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av professionell matlagning, gärna med fokus på växtbaserad och glutenfri kost
Är kreativ i köket och har god kunskap om näringslära och specialkost
Arbetar självständigt, är noggrann och stresstålig
Har god kommunikationsförmåga och fungerar bra i team

Dina arbetsuppgifter
Planering och tillagning av veganska och glutenfria måltider
Säkerställa hög kvalitet och hygien enligt gällande regler
Aktivt bidra till att utveckla menyer och koncept
Beställning av varor och lagerhantering
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete i en trivsam arbetsmiljö
Möjlighet att påverka menyer och skapa innovativa rätter
Regelbundna arbetstider, måndag till fredag
Ett engagerat och vänligt team

Så ansöker du
Låter det här som rätt tjänst för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till kontakt@heylucie. så snart som möjligt. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: kontakt@heylucie.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Lucie Richardson AB
