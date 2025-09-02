Kock Göteborg
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
KOCK MED PASSION FÖR SMAK OCH UTVECKLING SÖKES
Är du en driven, matälskande kock som vill ta nästa steg i karriären? Vill du kombinera klassisk husmanskost med moderna smaker och hållbar matlagning? Då har vi tjänsten för dig!
Vi söker nu en ambitiös och nytänkande kock till en lunchrestaurang - en plats där matglädje, kvalitet och gemenskap står i centrum. Vi letar efter dig som älskar att laga mat från grunden, värdesätter goda råvaror och vill vara med och utveckla en meny som är både traditionell och innovativ.
Vi söker dig som:
• Har utbildning och/eller erfarenhet som kock
• Har passion för husmanskost men också ett öga för nytänkande och moderna trender
• Gillar att experimentera med vegetariska och växtbaserade rätter
• Trivs i ett positivt team och vill bidra till en god arbetsmiljö
• Är nytänkande, lösningsorienterad och nyfiken på utveckling i köket
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:
• Tillsammans med teamet planera, förbereda, tillaga och servera vällagad lunch till våra gäster
• Bidra med idéer till menyer, event och catering
• Säkerställa att kvalitet, hållbarhet och smak alltid är i fokus
• Vara en del av ett varmt och engagerat arbetslag
• Egenkontroll, kassa, disk och i övrigt dagligt förekommande arbetsuppgifter i kök
Kvalifikationer / krav:
• Utbildad kock med några års erfarenhet
• Datakunskaper (Officepaketet)
• B körkort meriterande
• Vi söker dig med ett brinnande matintresse
• Stor kreativitet och engagemang
• Utåtriktad och initiativrik
• Hög social kompetens, ambitions- och servicenivå
• Delar våra värderingar, serviceanda, lagande och utveckling
Vad vi erbjuder:
• Ett varierande och kreativt arbete
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• Arbetstid dagtid, måndag till fredag - balans i livet!
• En trygg arbetsplats med ett starkt fokus på hälsa och hållbarhet
Välkommen till ett kök där engagemang, smak och framtid möts!
Skicka in din ansökan redan idag - intervjuer sker löpande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% och arbetstiden förlagd till måndag-fredag men kvällar och helger kan förekomma. Provanställning tillämpas. Ansökning kan endast göras via vår hemsida.
Har du frågor kontakta restaurangchef Jimmy Wigmark, jimmy.wigmark@sodexo.com
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
