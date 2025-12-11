Kock eller köksassistent
2025-12-11
På Restaurang Smakbaren i Täby, bjuder vi på en lyxig och avslappnad version på fine dining med inriktning på smårätter och avsmakningmenyer.
Vår matlagningsfilosofi är att tillaga och servera mat som ger dig unika smakupplevelser.
Vi söker en kock eller en köksassistent på deltid till ett ambitiöst kök där passion och precision går hand i hand. Vi söker dig som är snabb och strategisk och kan ha många bollar i luften.
Du är en social teamspelare som alltid vill utvecklas, lära dig mer och bidra med energi och yrkesstolthet varje dag. Du är ambitiös, noggrann och kreativ och vill bidra till restaurangens framtid.
Vem är du?
Du är snabb, noggrann och gillar när tempot varierar.
Du är en lagspelare som bidrar med positiv energi på jobbet.
Du har en öppen och nyfiken inställning och vill hela tiden utvecklas och lära dig mer.
Du är social och trivs i ett team där alla hjälps åt.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: bokningen@smakbaren.com Arbetsgivare The Humble Network AB
(org.nr 559430-1235) Kontakt
linda hanson bokningen@smakbaren.com 0704906088 Jobbnummer
9640434