Kock eller grill kock

Vi söker kock med dokumenterad erfarenhet samt kunskap gällande regler och riktlinjer avseende livsmedelshygien och egenkontroll. Du är noggrann och väl medveten om kvalitetsstandard samt gillar ett kök där alla bidrar. Arbetet kräver att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt att du kan skriva, läsa och tala korrekt svenska samt innehar minimum B-körkort. Vi erbjuder inte bara grymt sköna medarbetare utan även en heltids tillsvidareanställning med lön efter överenskommelse.
Är du den vi söker eller känner rätt person? Hör av dig till Omid , hennar.78@hotmail.se
tel 0763058398
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: hennar.78@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare D&D Mynten AB
(org.nr 559265-9329)
Årsundavägen 301 (visa karta
)
811 61 SANDVIKEN Jobbnummer
9536286