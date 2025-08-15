Kock Elite Palace Hotel
2025-08-15
Kock med passion för det italienska köket
Älskar du doften av nykokt pasta, smaken av perfekt reducerad tomatsås och känslan av att leverera rätter som gäster minns? Nu har du chansen att bli en del av Panza - en modern trattoria i Vasastan som sedan förra hösten bjuder på en autentisk smakresa genom Italien.
Om oss Panza erbjuder en genuin smakupplevelse från Italien, med rätter skapade för att tillfredsställa både foodies och älskare av det italienska köket. Vår meny är utformad med kärlek och respekt för de italienska råvarorna och traditionerna - men alltid med vår egen moderna twist. Som modern trattoria leker vi med färg och detaljer, och flörtar med italiensk postmodernism. Här kombineras en avslappnad atmosfär med högkvalitativa smaker och varm, välkomnande service.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga rätter enligt meny och kvalitetsstandard
Delta i utveckling av nya rätter och menyer
Säkerställa att presentation och smak håller högsta nivå
Arbeta tätt ihop med köksteamet för att leverera en jämn och effektiv service
Följa HACCP-regler och säkerställa att hygien- och säkerhetsstandarder efterlevs
Bidra till en positiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö
Vi söker dig som
Har erfarenhet som kock, gärna från det italienska köket
Har god kunskap om råvaror, tekniker och smaker från Italien
Är noggrann, kreativ och har ett öga för detaljer
Trivs med högt tempo och har god samarbetsförmåga
Har goda kunskaper i svenska eller engelska
Är engagerad och vill bidra till att utveckla både maten och teamet
Vi erbjuder En chans att arbeta i ett passionerat och kreativt kök där kvalitet, tradition och lekfullhet möts. Hos Panza får du möjlighet att utveckla din kompetens, arbeta med förstklassiga råvaror och vara en del av en restaurang som redan gjort avtryck i Vasastan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elite Hotels Of Sweden AB
(org.nr 556248-5259), https://www.elite.se/sv/ Arbetsplats
Elite Hotels Kontakt
Jessica Carlde jessica.carlde@elite.se Jobbnummer
9460913