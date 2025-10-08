Kock a'la carte
2025-10-08
Vill du bli en del av ett köksteam som bär vidare en av Stockholms mest anrika mattraditioner?
På Restaurang Prinsen har vi i över hundra år serverat klassisk svensk husmanskost i modern tappning - rätter som gäster återvänder till generation efter generation. Vår stolthet ligger i att förena tradition med samtida matlagning, alltid med högsta kvalitet som ledstjärna. Nu söker vi en erfaren kock som vill vara med och fortsätta denna resa.
Som kock hos oss får du arbeta i hjärtat av verksamheten - köket. Här möts passion, yrkesskicklighet och laganda. Du blir en viktig del av ett professionellt team där tempot är högt, men stämningen alltid är varm.

Dina arbetsuppgifter
Tillaga och förbereda rätter enligt menyn samt bidra med idéer kring utveckling.
Aktivt delta i mise en place och service.
Arbeta med råvaruhantering och kvalitetskontroll.
Följa rutiner för hygien, renlighet och matsäkerhet.
Bidra till en god stämning och ett starkt samarbete i köket.
Vi söker dig som:
Har mångårig erfarenhet av professionellt köksarbete.
Brinner för matlagning och har ett öga för detaljer.
Trivs i högt tempo och har god samarbetsförmåga.
Är noggrann och engagerad i både din egen och teamets utveckling.
Att arbeta på Prinsen innebär att vara en del av ett sammansvetsat team där alla bidrar med sin kunskap och energi. Här finns möjlighet att fortsätta utvecklas som kock, samtidigt som du får vara med och leverera matupplevelser på en klassisk restaurang med stark identitet.
Du skall behärska svenska i tal och skrift.
Du skall ha minst 5 års erfarenhet från liknande verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: karl.mogren@restaurangprinsen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Prinsen i Stockholm AB
(org.nr 556204-5582)
Mäster samuelsgatan 4 (visa karta
)
111 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Restaurang Prinsen Jobbnummer
9547757