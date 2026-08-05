Kock
Sandsjö Wärdshus & Konferens AB / Kockjobb / Nässjö Visa alla kockjobb i Nässjö
2026-08-05
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Sandsjö Wärdshus & Konferens ligger vackert till vid Uppsjön på Höglandet. Vi serverar svensk husmanskost i form av dagens, Ala carte och vi har öppet för lunch och middag.
Vi tror att Du har en positiv samt lösningsorienterad inställning med ett öga för detaljer.
Erfarenheter som Kock är meriterande. Du gillar att jobba i ett högt tempo, är självständig, strukturerad, passionerad och driven. Kreativitet med passion för mat.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
076548164
E-post: info@sandsjo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandsjö Wärdshus & Konferens AB
(org.nr 556639-6965)
Wendela Hebbes Väg 2 (visa karta
)
571 64 SANDSJÖFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandsjö Wärdshus & Konferens AB Jobbnummer
10022410