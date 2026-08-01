Kock
R&w Thai AB / Kockjobb / Nyköping Visa alla kockjobb i Nyköping
2026-08-01
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Vi söker en Thailänds kock till vår Thai Restaurang som kan thailändska köket.
Bra om personen också talar svenska.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: apichaya552@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Thailänds kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R&w Thai AB
(org.nr 556985-1180) Jobbnummer
10017802