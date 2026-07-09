Kock
Tergel AB / Kockjobb / Örebro Visa alla kockjobb i Örebro
2026-07-09
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eller i hela Sverige
Om jobbet
Har erfarenhet av att laga asiatisk mat, särskilt japanska rätter/ ramen och sushi
• Har tidigare arbetat i asiatiska kök men även du har ett stort intresse av det asiatiska köket
• Trivs i ett högt tempo och kan hantera stress på ett bra sätt
• Är en lagspelare, men även van att arbeta självständigt
• Är kreativ och vill bidra med nya idéer till vår växande meny
Du kommer att ansvara för att fördela arbetsuppgifter i köket, förbereda rätter till våra gäster, se till att både kvalitet och tempo håller hög nivå.
Har du dessutom tidigare erfarenhet av att jobba inom asiatiskt kök är det givet meriterande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: arboga2025@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tergel AB
(org.nr 559496-6698)
Östra Nygatan 3 (visa karta
)
732 30 ARBOGA Jobbnummer
9998754