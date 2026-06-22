Kock
Munkedals Kommun / Kockjobb / Munkedal Visa alla kockjobb i Munkedal
2026-06-22
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, Lysekil
eller i hela Sverige
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Munkedals kommun ligger i norra Bohuslän mellan Oslo och Göteborg. Här möts skog, älv och hav, och avstånden är korta mellan människor och resultat. Hos oss arbetar du nära både kollegor och verksamhet, med möjlighet att påverka och göra skillnad i vardagen. Vi bygger vidare på det som redan är starkt och utvecklar det som gör att människor vill bo, leva och verka här. Utveckling skapas i samspel mellan invånare, företag, föreningsliv och kommun. Det innebär att du som medarbetare är med och driver förändring tillsammans med andra. Vi arbetar med människors välmående i fokus och för att Munkedals kommun ska vara en plats att trivas i och vilja rekommendera.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för fysisk samhällsplanering, teknisk förvaltning av fastigheter och gator, lokalvårds- och måltidsverksamhet samt handläggning av ärenden inom plan- och byggområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fem enheter och det är plan, bygg och MEX, lokalvård, två måltidsenheter och tekniska enheten som inkluderar gata/park och fastighet.
Vill du förstärka vårt team som skapar näringsrika och tilltalande måltider till våra gäster? Vi välkomnar nu dig som vill utvecklas tillsammans med oss och våra kök.
Hos oss på måltidsenheten centrala kommer du få ett stimulerande arbete i en kommun med högt uppskattad måltidsverksamhet. Vi tror på måltiden som helhet och har som mål att all mat ska tillagas från grunden, med så lite halvfabrikat som möjligt. Inom måltidsenheten centrala finns 6 kök i centrala Munkedal, placerade på våra äldreboenden, skolor och förskolor varav 1 är mottagningskök. Vi tillagar allt från cirka 20 till 700 portioner i våra kök. Vi hoppas att du vill dela vår målbild och har den rätta känslan för att maten ska vara god, näringsriktig och tilltalande för ögat.
Beskrivning av jobbet
Som kock i våra kök tillagar du goda och näringsriktiga måltider av god kvalitet till våra gäster. Du kommer bereda och tillaga måltider till verksamhetens gäster, oftast direkt från råvara, och tillsammans med dina kollegor delar du ansvaret för att säkerställa en god livsmedelshygien. Du tar emot, kontrollerar och packar upp inleveranser av varor och livsmedel samt vid behov genomför beställningar för verksamhetens servering samt förbrukningsmaterial.
Vi söker dig som
har en kock- eller storköksutbildning.
har erfarenhet från storkök och/eller restaurang.
har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
har B-körkort och tillgång till egen bil.
är förtrogen med olika regelverk såsom livsmedelshygien och egenkontroll.
har erfarenhet från kök inom kommunal verksamhet (meriterande).
har utökad kunskap och erfarenhet av dietkost och konsistensanpassad kost (meriterande).
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Om du är en person som tycker det är naturligt att vara serviceinriktad och flexibel utifrån verksamheternas behov, väntar ett omväxlande arbete för dig. Vi uppskattar att du är lojal och positivt inställd till ditt arbete och samarbetar väl med andra. Är du dessutom självgående och initiativtagande tror vi att vi kommer trivas bra tillsammans.
Vi erbjuder dig
välutrustade kök, varav flera är relativt nybyggda eller renoverade.
engagerade kollegor och trevliga matsalsmiljöer till våra gäster.
förmånligt friskvårdsbidrag, ett aktivt nätverk av hälsoinspiratörer på arbetsplatserna, rabatter på gymkort samt gratis träning i träningslokalen Styrkan.
Vi vill informera dig om
att tjänsten innebär 37 timmar/vecka och innebär att du kommer arbeta både vardagar och helg.
att vi kommer att använda oss av språktester för att verifiera din förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
att du innan anställning behöver uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
visar giltig ID-handling
vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar:
görs säkerhetsprövning. Om du blir aktuell för en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning.
görs legitimationskontroll via Socialstyrelsen eller Skolverket.
görs kontroll gentemot IVO:s register.
behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals Kommun
(org.nr 212000-1330), http://www.munkedal.se
Centrumtorget 5 (visa karta
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455 80 MUNKEDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Måltidsenheten centrala Kontakt
Kommunal Kommunal 0524-18278 Jobbnummer
9971729