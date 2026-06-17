Kock
Örkelljunga Kommun, Utbildningsförvaltningen / Kockjobb / Örkelljunga Visa alla kockjobb i Örkelljunga
2026-06-17
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Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Kostenheten tillhör utbildningsförvaltningen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Örkelljunga kommuns kostenhet söker kock med placering i köket på äldreboendet Södergården. Arbetet innebär att du utför alla förekommande arbetsuppgifter i ett centralkök. I köket lagas mat till äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning, skol- och förskolebarn samt till matdistribution.Kvalifikationer
Vi söker dig som har kockutbildning. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av matlagning i restaurang/storkök samt erfarenhet av anpassad kost till äldre och barn. En god insikt i köksekonomi, hygien och hur produktionskedjan säkerställs är av stor vikt.
Stor vikt läggs vid service- och kundbemötande och förmåga att samarbeta med alla i arbetsgruppen för att nå gemensamma mål. Det är viktigt att du är stresstålig då det stundtals är högt tempo i verksamheten. Du behärskar svenska i tal och skrift och förstår skriftliga instruktioner samt god IT-kunskaper krävs. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 eller överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi krigsplacerar årligen vår personal. Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag.
I linje med att bli en mer hälsofrämjande arbetsgivare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Örkelljunga kommun erbjuder friskvårdsbidrag som en del av vårt arbete för att främja god arbetsmiljö och hållbar hälsa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331763". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örkelljunga Kommun
(org.nr 212000-0878)
Box 114 (visa karta
)
286 22 ÖRKELLJUNGA Arbetsplats
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter 043555000 Jobbnummer
9969013