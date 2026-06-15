Kock
Svenska måltidslösningar AB / Kockjobb / Landskrona Visa alla kockjobb i Landskrona
2026-06-15
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Kock till Svenska Måltidslösningar –
Vill du arbeta med matlagning i en verksamhet där kvalitet, struktur och samarbete står i fokus – och samtidigt ha lediga kvällar och helger?
Svenska Måltidslösningar söker nu en engagerad kock till vårt produktionskök i Landskrona. Här lagar vi mat i större volymer med höga krav på kvalitet, livsmedelssäkerhet och effektivitet.
Vi erbjuder en stabil arbetsplats med arbetstid måndag–fredag, vilket ger god balans mellan arbete och fritid.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Tillagning av mat i större volymer
Förberedelser och produktion enligt recept och rutiner
Säkerställa kvalitet och livsmedelshygien
Hantering av stora batcher och råvaror
Städning och rengöring av arbetsytor
Disk kan förekomma vid behov
Samarbete med övriga funktioner inom produktionen
Vi söker dig som
Har erfarenhet från restaurangkök, produktionskök eller storkök
Är självgående efter introduktion
Trivs med strukturerade och återkommande arbetsuppgifter
Har god fysik och klarar tunga lyft
Är flexibel och kan anpassa dig till verksamhetens behov
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från storkök eller livsmedelsproduktion
Truckkort
Vi erbjuder
Arbetstid måndag–fredag
En trygg arbetsplats i ett växande företag
Trevliga kollegor och god laganda
Möjlighet att utvecklas inom verksamheten
En arbetsplats där kvalitet och matglädje står i centrum
Placering: Landskrona
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-mail
E-post: Sara@dreamtalent.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska måltidslösningar AB
(org.nr 559159-8437) Arbetsplats
Svenska Måltidslösningar AB Kontakt
HR
Sara Sellerfors sara@dreamtalent.se 0706339696 Jobbnummer
9963284