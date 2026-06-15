Kock

Svenska måltidslösningar AB / Kockjobb / Landskrona
2026-06-15


Visa alla kockjobb i Landskrona, Svalöv, Kävlinge, Helsingborg, Bjuv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Svenska måltidslösningar AB i Landskrona, Lund eller i hela Sverige

Kock till Svenska Måltidslösningar –
Vill du arbeta med matlagning i en verksamhet där kvalitet, struktur och samarbete står i fokus – och samtidigt ha lediga kvällar och helger?
Svenska Måltidslösningar söker nu en engagerad kock till vårt produktionskök i Landskrona. Här lagar vi mat i större volymer med höga krav på kvalitet, livsmedelssäkerhet och effektivitet.
Vi erbjuder en stabil arbetsplats med arbetstid måndag–fredag, vilket ger god balans mellan arbete och fritid.

Publiceringsdatum
2026-06-15

Dina arbetsuppgifter
Tillagning av mat i större volymer
Förberedelser och produktion enligt recept och rutiner
Säkerställa kvalitet och livsmedelshygien
Hantering av stora batcher och råvaror
Städning och rengöring av arbetsytor
Disk kan förekomma vid behov
Samarbete med övriga funktioner inom produktionen

Vi söker dig som
Har erfarenhet från restaurangkök, produktionskök eller storkök
Är självgående efter introduktion
Trivs med strukturerade och återkommande arbetsuppgifter
Har god fysik och klarar tunga lyft
Är flexibel och kan anpassa dig till verksamhetens behov
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Behärskar svenska flytande i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet från storkök eller livsmedelsproduktion
Truckkort

Vi erbjuder
Arbetstid måndag–fredag
En trygg arbetsplats i ett växande företag
Trevliga kollegor och god laganda
Möjlighet att utvecklas inom verksamheten
En arbetsplats där kvalitet och matglädje står i centrum

Placering: Landskrona
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-mail
E-post: Sara@dreamtalent.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska måltidslösningar AB (org.nr 559159-8437)

Arbetsplats
Svenska Måltidslösningar AB

Kontakt
HR
Sara Sellerfors
sara@dreamtalent.se
0706339696

Jobbnummer
9963284

Prenumerera på jobb från Svenska måltidslösningar AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Svenska måltidslösningar AB: