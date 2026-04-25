Kock
KOCK SÖKES - NYÖPPNING PÅ RÖRSTRANDSGATAN
Vi söker en erfaren kock till en nyöppning på Rörstrandsgatan.
Du har minst 9 års erfarenhet från kök med höga krav på kvalitet och tempo. Du är trygg i klassisk bistro-matlagning och van att arbeta från grunden.
Hos oss jobbar vi med en kort meny där fokus ligger på att göra varje rätt riktigt bra - inga genvägar, inga halvfabrikat.
Vi söker dig som:
är smaksäker och noggrann i utförandet
har god förståelse för köksekonomi och råvaruhantering
är kreativ inom ramarna för ett tydligt koncept
kan arbeta både självständigt och i team
är prestigelös och lösningsorienterad
Om rollen:
Klassisk bistro med fokus på mat och bar
Kvälls- och helgarbete
Litet kök, högt tempo
Du kommer ha stort ansvar i det dagliga arbetet
Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med och sätta struktur och nivå från start
En tydlig vision och ett koncept med fokus
Skicka CV och några rader om dig själv till Said@itsaruma.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: SAID@ITSARUMA.COM Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOCK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Goldenage AB
(org.nr 559566-3450) Arbetsplats
Röris Matbar Jobbnummer
9876007