Kock

Erika Svensson Kök AB / Kockjobb / Borlänge
2026-04-16


Kock sökes till Äteriet restaurang i Hantverksbyn.
Restaurangen söker kock till stort sommarteam, jobbet innebär dag, kväll och helgjobb. Restaurangen anordnar evenemang som konserter med band och artister. Stor härlig trädgård som rymmer 150 gäster där alla gäster äter innan musiken drar igång. Under sommarkvällarna sitter våra gäster ute och dricker drinkar, njuter à la cartemeny och umgås.
Tillsammans gör vi en helhetsupplevelse för våra besökare.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Erika Svensson Kök AB (org.nr 559067-2522)
Hantverksbyn 1 (visa karta)
784 33  BORLÄNGE

Kontakt
Erika Svensson
erika@ateriet.se
0702489814

Jobbnummer
9859605

