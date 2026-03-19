Kock
Kökspersonal - KAJSAS
KAJSAS I PARKEN söker en engagerad och erfaren kock till vår sommarkrog för säsongsarbete mellan april och oktober.
Om rollen
Som kock hos oss ansvarar du för förberedelse och tillagning av mat i ett högt tempo, med fokus på kvalitet, smak och hygien. Du arbetar nära övriga i köksteamet och bidrar till en trivsam arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet av köksarbete
Är självgående, stresstålig och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga och ett genuint matintresse
Säsongsanställning 75% med provanställning, med möjlighet till förlängning
Lön enligt överenskommelse
Start enligt överenskommelse - ansökningar behandlas löpande
Endast fullständiga ansökningar tas emot
Din ansökan ska innehålla:
Kompletta svar på ansökningsfrågorna
CV
En kort presentationsfilm
Känner du att detta passar dig? Sök idag och bli en del av KAJSAS I TULLEN!
Mer information om KAJSAS hittar du på våra sociala medier och kajsas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7140479-1903453". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Segerblom Invest AB
(org.nr 556807-5476), https://jobb.kajsas.se
Stora Mejtens Gränd (visa karta
)
116 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Kajsas Kontakt
KAJSAS Rekyterimgsteam jobb@kajsas.se Jobbnummer
