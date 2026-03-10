Kock
Vill du arbeta i ett kök där kvalitet, hantverk och service står i centrum? Nu söker vi en engagerad kock till vårt team på eleganta Elite Hotel Mollberg i hjärtat av Helsingborg.
Hos oss arbetar du i en historisk miljö där vi dagligen serverar frukost, lunch, konferensmåltider och à la carte. Vi söker dig som brinner för matlagning och vill bidra till att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
• Tillaga och presentera rätter enligt våra koncept och kvalitetskrav
• Arbeta med både lunch, middag och konferensverksamhet
• Säkerställa god hygien och ordning i köket
• Bidra till ett gott samarbete i köksteamet
• Vara delaktig i utveckling av menyer och rätter
Vi söker dig som
• Har utbildning eller erfarenhet som kock
• Har ett genuint intresse för matlagning och råvaror
• Är noggrann, strukturerad och stresstålig
• Trivs med att arbeta i team
• Har en positiv inställning och hög servicekänsla
Vi erbjuder
• En inspirerande arbetsplats i ett anrikt hotell
• Ett engagerat och professionellt team
• Möjlighet att utvecklas inom Elite Hotels of Sweden
• En arbetsmiljö där kvalitet och passion för mat står i fokus
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: info.mollberg@elite.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: info.mollberg@elite.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Mollberg Skåne AB
(org.nr 556262-3925), https://www.elite.se/hotell/helsingborg/elite-hotel-mollberg-helsingborg/ Arbetsplats
Elite Hotel Mollberg Kontakt
Köksmästare
Niklas Dahlgren 042-373700 Jobbnummer
9788014