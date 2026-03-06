Kock

Kockjobb / Stockholm
2026-03-06


Är du en passionerad kock med erfarenhet och kärlek för matlagning? Medis Kök och Bar söker nu skickliga kockar för kvällspass som vill bli en del av vårt härliga team!

2026-03-06

Medis Kök och Bar är en livlig och populär restaurang i hjärtat av Stockholm. Vi är kända för vår smakrika meny, sköna stämning och passion för mat av hög kvalitet.

• Förbereda och tillaga rätter enligt vår meny
• Säkerställa kvalitet och smak på alla rätter
• Arbeta effektivt under högt tempo
• Följa hygien- och säkerhetsföreskrifter (HACCP)

• Har minst 3 års erfarenhet som kock i à la carte-restaurang
• Är självgående, kreativ och noggrann
• Har passion för matlagning och kvalitetsråvaror
• Är stresstålig och trivs med att arbeta i team
• Har god kunskap om livsmedelshygien

• Ett roligt och dynamiskt arbetsklimat
• Möjlighet att påverka menyn och bidra med egna idéer
• Konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet

Sista dag att ansöka är 2026-05-04
E-post: Benniritter@hotmail.com

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Detta är ett heltidsjobb.

Uniparsco AB (org.nr 556677-4187)
Medborgarplatsen 29 (visa karta)
118 26  STOCKHOLM

Medis kök och bar

9780576

