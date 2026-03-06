Kock
Uniparsco AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniparsco AB i Stockholm
Är du en passionerad kock med erfarenhet och kärlek för matlagning? Medis Kök och Bar söker nu skickliga kockar för kvällspass som vill bli en del av vårt härliga team!Publiceringsdatum2026-03-06Om företaget
Medis Kök och Bar är en livlig och populär restaurang i hjärtat av Stockholm. Vi är kända för vår smakrika meny, sköna stämning och passion för mat av hög kvalitet.Arbetsuppgifter
• Förbereda och tillaga rätter enligt vår meny
• Säkerställa kvalitet och smak på alla rätter
• Arbeta effektivt under högt tempo
• Följa hygien- och säkerhetsföreskrifter (HACCP)
Vi söker dig som:
• Har minst 3 års erfarenhet som kock i à la carte-restaurang
• Är självgående, kreativ och noggrann
• Har passion för matlagning och kvalitetsråvaror
• Är stresstålig och trivs med att arbeta i team
• Har god kunskap om livsmedelshygien
Vi erbjuder:
• Ett roligt och dynamiskt arbetsklimat
• Möjlighet att påverka menyn och bidra med egna idéer
• Konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
E-post: Benniritter@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniparsco AB
(org.nr 556677-4187)
Medborgarplatsen 29 (visa karta
)
118 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Medis kök och bar Jobbnummer
9780576