Kock
2026-03-05
Passionerad kock sökes till Restaurang Cosmopolitan - Medelhavskök med internationell touch!
Drömmer du om att arbeta i ett kreativt och ambitiöst kök där kvalitet, smaker och passion står i centrum? Hos Cosmopolitan får du chansen att bli en del av ett expansivt och dynamiskt team, där vi kombinerar medelhavets rika matkultur och internationella influenser.
Vi söker drivna och engagerade kockar som vill utvecklas i en stimulerande och inspirerande miljö. Här får du arbeta med à la carte, brunch och lunch, där vi alltid strävar efter att leverera matupplevelser i toppklass.
Vad vi erbjuder:
En kreativ arbetsplats där passion för mat och hantverk hyllas.
Intern utbildning och utvecklingsmöjligheter inom internationell matlagning.
Ett dynamiskt team med höga ambitioner och en modern syn på gastronomi.
En chans att vara en del av en expansiv restaurang med stora framtidsplaner.
Vi söker dig som:
Har en äkta kärlek till matlagning och vill fortsätta utvecklas.
Trivs med varierande och utmanande arbetsuppgifter i ett högt tempo.
Är driven, noggrann och älskar att skapa fantastiska smakupplevelser.
Vill arbeta i ett professionellt kök där teamkänsla och innovation är i fokus.
Låter det som något för dig? Skicka in ditt CV idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt kök och vårt team.
För att se våra menyer, besök: www.cosmopolitan.nu
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: jobb@lepainfrancais.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Le Pain Francais AB
Engelbrektsgatan 32
411 32 GÖTEBORG
Cosmopolitan
