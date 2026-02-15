kock
2026-02-15
KOCK - KOBA LOUNGE, MALMÖ
SSYK: 5120 - Kockar och kallskänkor
Arbetsgivare: KOBA Lounge
Plats: Malmö
Tjänst: Kock
Anställningsform: Heltid / Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om KOBA Lounge
KOBA Lounge är en modern, japanskinspirerad izakaya, bar och restaurang som inom kort öppnar i centrala Malmö.
Vårt koncept kombinerar modern gästfrihet med japansk designfilosofi och värderingar, med starkt fokus på kvalitet, atmosfär och uppmärksam service.
Vi rekryterar nu personal till vårt öppningsteam.Publiceringsdatum2026-02-15Dina arbetsuppgifter
Som kock på KOBA Lounge arbetar du i köksteamet med att förbereda och tillaga rätter enligt fastställda recept och kvalitetsstandarder.Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av mat under service
Mise en place och förberedande arbete
Säkerställa god livsmedelshygien och följa gällande rutiner
Hålla köket rent och organiseratKvalifikationer
Yrkeserfarenhet som kock är ett krav
Kunskap om livsmedelshygien
Förmåga att arbeta under tidspress
Intresse för japansk matlagning är meriterande
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet
Personalmåltider
En strukturerad och respektfull köksmiljö
Möjlighet att utvecklas tillsammans med restaurangenSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation till:dk@kobalounge.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: dk@kobalounge.se
