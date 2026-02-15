Kock

Vi startade CHILI & WOK med ambitionen att förnya och förbättra synen på asiatisk mat.
Det naturliga valet för oss var att utgå från maten vi vuxit upp med och att dela med oss av älskade familjerecept. Konceptet är enkelt: vi lagar klassisk asiatisk mat i modern tappning, med stort fokus på gästens välmående och upplevelse.
Maten som vi serverar på CHILI & WOK skapas med traditionella smaker och med den nya tidens matlagning i fokus.
Vi söker dig som är van att arbeta i ett team och har en god servicekänsla. Viktiga egenskaper för tjänsten är att du trivs i en miljö med stor variation i arbetsuppgifter.
Du bör även ha en förmåga att kunna klara av att arbeta i ett högt tempo. Sedvanliga arbetsuppgifter i restaurangkök. Du ska kunna förbereda och laga asiatisk mat.
Tidigare erfarenheter av asiatisk mat är ett stort plus.
Vi erbjuder heltidstjänst, trevliga kollegor, en härlig arbetsmiljö och har även kollektivavtal.

Ansökan skickas via mail till: anton_luoong@hotmail.com

Märk din ansökan med ämnesraden "Örebro"

Välkommen med din ansökan till oss!

Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: anton_luoong@hotmail.com

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Örebro".

Detta är ett heltidsjobb.

Hoa AB (org.nr 556782-6184)
Säljarevägen 1 (visa karta)
582 37  ÖREBRO

HOA AB

9743225

