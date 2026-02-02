Kock
Ivini Vinbar söker kock med passion för mat - och ett gott öga för vin
Vi på Ivini Vinbar letar efter en passionerad kock som vill bli en del av vårt lilla, dedikerade team. Hos oss står genuin matglädje, säsongens råvaror och kärleken till vin i centrum - både på tallriken och i glaset.
Om Ivini: Vi är en vinbar med stort hjärta för småskaliga vinproducenter, spännande druvor och rätter som bjuder in till samtal. Vår meny är säsongsbaserad, med rätter som är skapade för att delas - och som alltid har vin i åtanke.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från restaurangkök och älskar att laga mat från grunden
Trivs med att jobba kreativt och är inte rädd för att ta egna initiativ i köket
Har ett intresse för vin, och gärna en förståelse för hur maten lyfter vinet - och tvärtom
Vill jobba nära ett team där kök och servis samarbetar tätt
Är flexibel, prestigelös och gillar det personliga mötet
Klarar av att arbeta både självständigt och tillsammans under service
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsmiljö där mat och vin får stå i centrum
Stort utrymme för kreativitet och personlig utveckling
Möjlighet att vara med och påverka menyer och koncept
Ett varmt, familjärt team med stort driv och högt i tak
Vinprovningar, leverantörsbesök och chans att fördjupa dig inom vinvärlden
