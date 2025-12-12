Kock
2025-12-12
Vill du vara med och skapa magi i köket på vår nyöppnade italienska restaurang?
Vill du vara med och skapa magi i köket på vår nyöppnade italienska restaurang?

Vi söker passionerade och kreativa individer för rollerna som pasta chef och pizzabagare för att bli en del av vårt team på vår restaurang. Om du älskar att arbeta med färska råvaror, utforska nya smaker och leverera autentiska italienska rätter till våra gäster, då är detta din chans att göra skillnad!

Publiceringsdatum: 2025-12-12

Dina arbetsuppgifter
Pasta Chef:
• Ansvara för tillverkning av färsk pasta och tillbehör av hög kvalitet enligt våra traditionella recept.
• Skapa innovativa pastarätter med säsongens färska ingredienser och smaker.
• Säkerställa att kökets arbetsmiljö är ren och organiserad enligt gällande hygienstandarder.
Pizzabagare:
• Förbereda och baka autentiska italienska pizzor i vår vedeldade ugn, och se till att de serveras perfekt krispiga och smakrika.
• Utforska nya smakkombinationer och ingredienser för att erbjuda en unik pizzameny som tilltalar våra gäster.
• Ansvara för att bibehålla hög kvalitet och konsistens i pizzadeg och tillbehör.Kvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta som pasta chef eller pizzabagare i en restaurangmiljö är starkt meriterande.
• Kunskap om traditionell italiensk matlagningsteknik och genuint intresse för italiensk matkultur.
• Förmåga att arbeta effektivt under högt tryck och leverera kvalitetsrätter i tid.
• Flexibilitet med arbetschema, inklusive kvällar, helger och högtider.
Vi erbjuder:
• En spännande möjlighet att vara med från starten av vår restaurang och påverka vår meny och kökskultur.
• En dynamisk och kreativ arbetsmiljö där du får utvecklas och växa som kock och matkreatör.
• Konkurrenskraftig lön och förmåner samt möjlighet till karriärutveckling inom restaurangbranschen.
Om du är redo att ta din passion för italiensk matlagning till nästa nivå och vara med och skapa minnesvärda matupplevelser för våra gäster, skicka in din ansökan med CV och personligt brev till [kontaktinformation]. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och börja vår kulinariska resa tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: beshoy.takey@icloud.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare La carbonara Trattoria
Eakilsgatan 2 (visa karta
)
645 30 STRÄNGNÄS Jobbnummer
9641986