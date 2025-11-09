Kock
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
I LOKO enheten finns verksamheterna Lokalvård och Kost. Nu söker vi kockar till vår kost verksamhet. Vi står för kommunens offentliga måltider både till våra minsta inom förskolan till våra äldsta inom SÄBO. Vi arbetar inom skola måndag till fredag dagtid och inom SÄBO så har vi dagtid men det inkluderar helg tjänstgöring enligt schema.
Du kommer att arbeta med att laga såväl kall som varm mat, laga mat till diverse specialkoster, sallads förberedning, för- och efterarbete i köket som innebär allt från planering och genomförande av matlagning, diskning och städning under och efter frukost, lunch och mellanmåls serveringar.
Vi söker dig som har ett genuint mat intresse, beredd att tänka nytt och vill vara en del av den utveckling som vi inom LOKO sätter mål mot. Du skall ha en dokumenterad kockutbildning där livsmedelshygien, livsmedels kunskap, matlagning, specialkoster, ekonomi och datakunskap ingått. Alternativ ha dokumenterad erfarenhet som arbetsgivaren kan bedöma likvärdig.Arbetslivserfarenhet inom restaurang- eller storkök väger tungt och kännedom om kost dataprogram ett plus men inget måste. Förutom yrkeskunskaper sätter vi stort värde på egenskaper som service engagemang, en positiv inställning, noggrannhet, samarbetsförmåga och initiativförmåga.Du som person tycker om att arbeta i ett högt tempo där det krävs att du är både flexibel och uppfinningsrik. Du tycker också om utmaningar och att du tillsammans med dina kollegor letar vägar för att kunna ge det där lilla extra för att maximera såväl smakupplevelse som måltids stund för våra gäster. Svenska i tal och skrift är ett krav.
Dokumenterad kockutbildning innehållande livsmedelshygien, livsmedels kunskap, matlagning, specialkoster, ekonomi och datakunskap. Alternativ ha dokumenterad erfarenhet som arbetsgivaren kan bedöma likvärdig. Viktigt är en positiv inställning och viljan att vara med på vår resa att leverera den bästa offentliga måltiden som möjligt med hänsyn till de krav som ställs på oss. Svenska språket i tal, skrift och läsförståelse är ett krav. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288678". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö kommun
(org.nr 212000-1280) Arbetsplats
Öckerö Kommun, Loko Kontakt
Teamledare
Sandra Jansson Sandra.jansson@ockero.se Jobbnummer
9595568