Kock
2025-10-02
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Folkhögskola Fårösund
Välkommen till Gotlands folkhögskola Fårösund - en plats för utveckling, lärande och skapande.
Gotlands folkhögskola har, som alla folkhögskolor i Sverige, ett uppdrag att bedriva en verksamhet som syftar till att nå de folkbildningsmål som staten fastställt.
Dessa är att:
• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att
påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån
i samhället.
• Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.
Folkhögskolan finns i Hemse och Fårösund. Folkhögskolan arbetar med att utveckla människor och deras färdigheter och kunskaper, där bildning är en viktig del av uppdraget.
Gotlands folkhögskola i Fårösund har utbildningar inom socialpedagogik, film crew, story och
skrivarlinjen. Skolan har egen restaurang och internatboende. Mångfald och inkludering gör Gotlands folkhögskola till en spännande mötesplats med många olika perspektiv och kunskaper.
Vi möter varandra och vår omvärld med nyfikenhet. Genom nyfikenhet och att fråga ökar vi vår kunskap och växer som människor. Vi arbetar för att stärka och skapa många arenor för delaktighet.
Vi söker nu en kock för ett vikariat till Gotlands folkhögskola på Fårösundsenheten.
I köket på Fårösundsenheten ingår du i ett arbetslag med en 1:e kock och ett måltidsbiträde. Tillsammans arbetar ni med att ansvara för frukost, lunch och fika för deltagare, personal och utomstående.
Som kock på Gotlands folkhögskola är du en del av hela skolans verksamhet och bidrar till hela skolans aktiviteter och gemensamma utveckling. I tjänsten ingår planering med meny och beställningar och att kunna ansvara för att maten håller en god kvalitet.
Vem är du?
Du är utbildad kock och vi ser att du har flerårig erfarenhet av kockyrket.
Det är meriterande om du har erfarenhet av vegansk och vegetarisk matlagning. Vi ser det även
meriterande om du har erfarenhet av köksekonomi och erfarenhet av både storkök och restaurangkök.
Du har god kunskap om livsmedelshantering och livsmedelshygien. Du har god kunskap om allergener. Du är bra på kundkontakt och har god samarbetsförmåga.
Välkommen med din ansökan!
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/884". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Folkhögskolan Fårösund Kontakt
Björn Sölvhammar, bitr. rektor 0704476739 Jobbnummer
9537388