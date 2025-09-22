Kock
Kockjobb / Mullsjö
2025-09-22
På vår hotellanläggning serverar vi lunch, lagar avsmakningsmenyer, konferensmiddagar och ordnar festbufféer med kärlek och respekt för råvarorna. Köket är klassiskt med mycket närproducerat och ett eget viltslakteri i bakfickan. Vi skapar allt från grunden, maten ska kännas genuin och presenteras på ett vackert och tilltalande sätt. Vi jobbar mycket med helheten, middagen ska kännas genomtänkt i allt från dukningen till maten och vinet. Vi vill ge våra kunder en helhetsupplevelse och ett minne för livet. Tillsammans skapar vi en unik upplevelse för våra gäster.
Vi söker dig som är nyskapande, brinner för ditt yrke, är serviceminded & har lätt för att samarbeta. Du kommer att jobba i ett härligt team med goa kollegor. Att ha "hjärta" för sin arbetsplats är viktigt för oss! Tjänsten är heltid, vardag och helger och börjar så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: marie@hotellmullsjo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Björkhaga AB
(org.nr 556536-1234)
Bosebygdsvägen 13 (visa karta
)
565 31 MULLSJÖ Arbetsplats
Björkhaga AB, Hotell Jobbnummer
9519033