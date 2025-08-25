Kock
Sisa Coffee AB / Kockjobb / Upplands Väsby
2025-08-25
Nu söker vi dig som vill vara med från start!
Vårt mål är att erbjuda våra gäster riktigt god mat och en trevlig upplevelse i en varm och välkomnande miljö. Vi söker nu en erfaren och engagerad kock som vill bli en del av vårt team.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som
Arbetar noggrant och har passion för yrket
Trivs med att jobba i team
Klarar ett högt arbetstempo
Är serviceinriktad och trevlig mot både kollegor och gäster
Kan laga kurdisk mat
Har kännedom om libanesiska köket
Intresserad?
Välkommen att kontakta oss Endast via mail.sesheisa@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Mail
E-post: sesheisa@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Sisa Coffee AB
