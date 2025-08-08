Kock
2025-08-08
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
Visa alla jobb hos Tössestugan AB i Åmål
Kock sökes till restaurang Tössestugan Nu söker vi en kock till vårt team. Vi serverar främst svensk husmanskost och bakar allt från grunden.
Öppettider 9.00 - 19.00
Vem är du?
För att passa in i rollen behöver du ha ett brinnande matintresse. Du ska vara erfaren i köket och ha god kunskap inom svensk husmanskost. Du uppskattar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete.
För den här tjänsten vill vi att du genomgått kockutbildning eller har tillgodogjort dig motsvarande kompetens på annat sätt. Personliga egenskaper och inställning är viktigast av allt för den här tjänsten.
Du behöver även vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultat. Dessutom är det viktigt att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Maila ditt CV och personligt brev till info@tossestugan.se
. Ange "ansökan kock". Vid övriga frågor kontakta Krystyna på tel 0705 141633 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Kom gärna personligt/mail
E-post: info@tossestugan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tössestugan AB
(org.nr 556719-1613)
Tydje Norra Torpane (visa karta
)
662 98 TÖSSE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chef/ägare
Krystyna Gustavsson info@tossestugan.se 0705141633 Jobbnummer
9450589