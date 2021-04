Kock - Compass Group AB - Chefsjobb i Solna

Compass Group AB / Chefsjobb / Solna2021-04-13Vackert beläget intill Brunnsviken och Hagaparken i Solna ligger Frösundavik event och konferens i det berömda SAS-huset. Här driver vi en restaurang med cirka 650 lunchgäster, café, catering, konferens, reception, vaktmästeri och postservice/godsmottagning. Enheten ligger nära E4:an, har bra kommunikation och parkeringsmöjligheter i anslutning till oss. Vi är ett glatt team på 18 kollegor. Vi har öppet måndag till fredag dagtid men viss kvällsverksamhet kan förekomma när vi anordnar event för kunder.Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 600 000 kollegor!I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension samt andra erbjudanden i vår förmånsportal.Compass Group i Sverige omsätter ca 3 miljarder kronor och drivs under varumär...Läs mer på https://hpr.to/j22153 Varför ska du välja oss?- Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen- Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra- Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor- Vi levererar kvalitet i allt vi gör!Vem söker vi?Nu söker vi en passionerad kock som vill arbeta i ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum. Med nyfikenhet och entusiasm skapar du smakfulla och vällagade rätter med fokus på hållbarhet.I tjänsten ingår bland annat dagligt arbete med egenkontroll, att ha god kännedom om allergener och kunna redogöra för alla ingredienser, beställning och mottagning av varor samt svinnhantering.Du kommer även vara behjälplig i menyplanering och inventering.Vem är du?- Du är över 18 år- Du har utbildning inom hotell och restaurang med kockinriktning eller motsvarande- Du har minst 3 års erfarenhet som kock- Du har en förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt- Du tar genom din passion ansvar för att hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det du levererar- Du är en person med ett leende på läpparna då vi arbetar i ett öppet kök- Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera- Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll- Du talar och skriver svenska- Erfarenhet av menyplaneringssystem är ett plusRekrytering sker löpande, tjänsten kan därför vara tillsatt innan sista ansökningsdag.Varmt välkommen med din ansökan!Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte.Glöm inte att bifoga ditt cv.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-13MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-13Compass Group AB5689380