Kock - Stockholm och Öland

AB Bistro Casper / Kockjobb / Stockholm
2026-01-07


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos AB Bistro Casper i Stockholm, Borgholm eller i hela Sverige

Vi söker en erfaren och ambitiös kock som vill arbeta tillsammans med oss under kommande säsong. Du har god yrkeskunskap, arbetar noggrant och strukturerat och har en stark känsla för smak, kvalitet och presentation.
Du trivs i ett kök med högt tempo, tar ansvar för ditt arbete och bidrar aktivt till ett positivt och professionellt arbetsklimat. Du är flexibel, engagerad och har lätt för att samarbeta med både kök och servering.
Arbetet sker i team, vilket gör att god samarbetsförmåga är mycket viktig.
Tidsbegränsad anställning från april/maj till september 2026.
Arbetet startar som deltid på Bistro Casper i Stockholm, med möjlighet till heltidsarbete på Sandviks Brygga på Öland under sommaren.
Högsäsongen på Öland är från midsommar till 20 augusti.
Boende kan ordnas på Öland.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@bistrocasper.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Bistro Casper (org.nr 556875-7156), https://bistrocasper.se/jobba-hos-oss/
Dalagatan 44 (visa karta)
113 24  STOCKHOLM

Arbetsplats
Bistro Casper, AB

Jobbnummer
9671207

Prenumerera på jobb från AB Bistro Casper

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos AB Bistro Casper: