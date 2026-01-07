Kock - Rollin Bistros Backyard

Rollin Business AB / Kockjobb / Göteborg
2026-01-07


Visa alla kockjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rollin Business AB i Göteborg

Välkommen in i värmen!
Här i hjärtat av ett fabrikshus från 1903 har vi blåst nytt liv i elden och skapat en plats där smak, musik och eld möts i perfekt kaos.
Nu söker vi en kock med passion för burgare/ eld / smak - någon som vill vara en del av vårt köksteam.
Vi letar efter dig som har erfarenhet och som älskar att laga mat.
Du har:
Erfarenhet av att arbeta i kök - från planering till service
Ett stort matintresse och öga för detaljer
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och med tempo
En positiv inställning och teamkänsla

Vi erbjuder
En plats i vårt kök i en urban och avslappnad restaurang mitt i Gamlestadens fabriker.
Ett drivet team med höga ambitioner och stort hjärta
Möjligheten att växa i ett kök
Bra arbetsvillkor ( fackligt anslutna )

Ditt schema varierar mellan dag och kväll.
Lunch / A la carte.
Låter det som du och en arbetsplats för dig?
Skicka in din ansökan. Eller sväng förbi oss!
Tjänsten är tillsvidare from Februari 2026

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: Backyard@rollinbistros.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rollin Business AB (org.nr 559139-1320), http://backyardgbg.se
Väverigatan 5 (visa karta)
415 02  GÖTEBORG

Arbetsplats
Rollin Bistros Backyard

Jobbnummer
9670345

Prenumerera på jobb från Rollin Business AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rollin Business AB: