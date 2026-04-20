Knowledge Manager inom IT
2026-04-20
Publiceringsdatum2026-04-20Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett uppdrag där en större kommunal organisation vill skapa ett gemensamt och hållbart arbetssätt för dokumentation och knowledge management inom både IT-service och HR-service. Målet är att minska personberoende och dubbelarbete, samtidigt som dokumentation blir aktuell, strukturerad, sökbar och användbar över tid.
Du arbetar nära verksamheten med att forma principer, struktur och metodik som stödjer både implementation och förvaltning. Dokumentationen behöver fungera för olika målgrupper, från tekniska team till användarnära stödmaterial, och samtidigt vara anpassad för AI-baserad användning.
Arbetet utgår från etablerade principer inom ITIL och sker i nära samverkan med verksamheten och projektledning. Det här är ett intressant uppdrag för dig som vill kombinera strategi, förändringsledning och praktisk strukturering i en miljö där rätt arbetssätt får tydlig och långsiktig effekt.
ArbetsuppgifterDu kartlägger nuläge och identifierar förbättringsområden inom dokumentation och knowledge management.
Du tar fram förslag på struktur, metodik och ett gemensamt arbetssätt som fungerar i både implementation och förvaltning.
Du definierar principer för dokumentation, inklusive ansvar, roller och hur information ska hållas relevant och tillgänglig.
Du stöttar organisationen i att etablera och tillämpa arbetssättet i praktiken.
Du utbildar och vägleder verksamheten för att skapa långsiktig förankring.
Du bidrar vid behov till att strukturera dokumentation i befintliga verktyg, exempelvis ServiceNow.
KravDokumenterad erfarenhet av knowledge management och dokumentationsstyrning i större organisationer.
Erfarenhet av att etablera arbetssätt, metodik och strukturer.
God förståelse för ITIL, förvaltningsmodeller och samverkan mellan verksamhet och IT.
Erfarenhet från liknande uppdrag och vana att bidra med best practice.
Förmåga att arbeta verksamhetsnära, driva förändringsarbete och skapa förankring i organisationen.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
MeriterandeITIL 4 Foundation.
ServiceNow Certified System Administrator (CSA).
ServiceNow Certified Implementation Specialist - Knowledge Management (CIS-KM).
Knowledge-Centered Service (KCS) v6 Practices Certification.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7600318-1955405". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
