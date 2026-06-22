Knowit söker Sales and Business Developer
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Säljarjobb / Umeå Visa alla säljarjobb i Umeå
2026-06-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Södra Norrland AB i Umeå
, Dorotea
, Ragunda
, Sundsvall
, Strömsund
eller i hela Sverige
Är du en engagerad och målinriktad säljare som vill skapa värde för kunder och hjälpa dem att lyckas med sin produktutveckling?
Har du erfarenhet av tech-konsultbranschen och förmågan att sälja tjänster inom olika områden och tekniker samtidigt som vill du arbeta med ledande R&D-kunder för att utveckla spännande produkter? Då är du den Account Manager vi söker!
Ditt uppdrag
Som Account Manager på Knowit Connectivity blir du kundens betrodda rådgivare och långsiktiga partner. I den här rollen kommer du att arbeta med flera av våra befintliga kunder i Sverige för att vidareutveckla samarbeten. Du kommer att identifiera deras behov och utmaningar och erbjuda de bästa lösningarna från vårt tjänsteutbud. Dina uppgifter inkluderar att aktivt prospektera och bygga relationer med nya och befintliga kontakter, hålla säljpresentationer, skapa affärsförslag och driva förhandlingar i mål. Du kommer också delta i andra säljinriktade aktiviteter som utbildningar och workshops. Vi är stolta över vår säljkultur och vill att du ska bidra till den!
Du kommer att arbeta nära vår försäljningschef och med våra kollegor i Östersund och Umeå samt andra säljare runtom i Sverige. Du kommer också att samarbeta tätt med våra tekniska experter och leveransteam för att anpassa affärsförslag som möter och överträffar våra kunders förväntningar
Om verksamheten
På Knowit Connectivity brinner vi för teknik, innovation och samarbete och fungerar som en förlängning av våra kunders R&D-avdelningar. Vi har över 800 konsulter på 15 platser i Sverige, Polen och Tyskland och erbjuder en mängd tjänster inom digitalisering, mjukvaruutveckling, molnlösningar, IoT, inbyggda system och mer. Våra kunder finns inom olika branscher, som telecom, fordonsindustrin, hälsa, tillverkning, försvar och offentlig sektor. Vårt mål är att bidra till ett mänskligt och hållbart samhälle genom digitalisering och innovation.
Vem vi söker
Vi söker dig som har minst 3-5 års erfarenhet av B2B-försäljning inom tech-konsultbranschen eller bemanningsbranschen. Du har en stark förmåga att bygga och utveckla kundrelationer och är van vid en rådgivande och lösningsorienterad säljstil, vilket gör att du snabbt kan förstå kundens behov och skapa långsiktigt värde.
I den här rollen är förmågan att arbeta aktivt med både nya och befintliga kunder avgörande. Du är en naturlig nätverkare som drivs av att prospektera och skapa nya affärsmöjligheter och har en dokumenterad framgång i att nå och överträffa säljmål. Ditt driv, din motivation och din självgående natur gör dig till en viktig spelare som kan ta initiativ och leda dialoger framåt.
För att trivas hos oss behöver du också ha utmärkta kommunikationsfärdigheter och kunna skapa förtroende hos kunder på både svenska och engelska. Om du motiveras av att skapa och driva affärsmöjligheter till framgång är detta rätt roll för dig!
Förutsättningar
Placering: Umeå eller Östersund
Resor förekommer inom Sverige, främst Norrland.
B-körkort krävs
Varför Knowit?
Hos oss på Knowit Connectivity får du mer än bara ett jobb. Du får en stimulerande och givande arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med några av de mest talangfulla och engagerade konsulterna i branschen samt spännande kunder. Du har även tillgång till en mängd utbildnings- och utvecklingsmöjligheter samt konkurrenskraftiga löner och förmåner. Och som en del av Knowit finns många olika karriärvägar för dig att utforska!
Vi värdesätter samarbete, innovation och samhällsansvar och strävar efter att göra en positiv skillnad genom digitalisering. Om du delar vår vision och våra värderingar och vill vara en del av vårt community, sök nu!
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Pontus Andersson på pontus.andersson@onepartnergroup.se
(mailto:pontus.andersson@onepartnergroup.se
)
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537)
903 27 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Knowit Connectivity AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Pontus Andersson pontus.andersson@onepartnergroup.se +4663194334 Jobbnummer
9973194