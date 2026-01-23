KMA-samordnare till Verdis i Järfälla
2026-01-23
Brinner du för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och trivs i en verksamhetsnära roll där struktur och relationsbyggande går hand i hand? Vill du driva långsiktiga och hållbara lösningar i ett samhällsviktigt uppdrag, och bidra till en hållbar, säker och välfungerande avfallsinsamling i Bromma? Då kan rollen som KMA-samordnare hos Verdis vara nästa steg för dig.
Verdis är en ledande aktör inom avfallsbranschen och vi ansvarar för att leverera högkvalitativa tjänster till våra uppdragsgivare. Vi är stolta över vårt engagemang för att upprätthålla miljövänliga lösningar och att främja en hållbar framtid genom att hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt.
Verdis växer och har från april 2026 ansvaret för avfallsinsamlingen i Bromma, med Stockholm Vatten och Avfall som uppdragsgivare och samarbetspartner. Till detta uppdrag söker vi nu en strukturerad och kommunikativ KMA-samordnare, som blir en viktig stödfunktion på avdelningen vad gäller utredning, uppföljning och dokumentation i frågor kopplat till kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Om tjänsten
Som KMA-samordnare hos oss arbetar du verksamhetsnära. Du verkar för en god kommunikation med våra miljöarbetare, uppdragsgivare och andra parter för att driva och utveckla långsiktiga och hållbara lösningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Du ansvarar över att utreda och följa upp arbetsmiljöfrågor, utformar riskbedömningar och åtgärdsplaner samt säkerställer att dessa efterlevs enligt gällande lagstiftning och interna styrdokument. Du följer också upp och utvecklar avdelningens KMA-plan och frågor kopplat till ISO.
Övriga arbetsuppgifter:
- Kontakt och samverkan med uppdragsgivare och medarbetare i ärenden rörande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
- Följa upp efterlevnad av hållbarhetsplan samt riktlinjer för anti-korruption.
- Säkerställa att fastställda rutiner och instruktioner efterlevs samt bidra till att utveckla och standardisera dessa vid behov.
- Vara delaktig och ge stöd vid genomförande och uppföljning av egenkontroller på depån.
- Upprätta och underhålla kemikalieförteckning samt säkerställa att använda kemikalier är godkända och att aktuella säkerhetsdatablad finns.
- Informera och utbilda personal i säker hantering och användning av kemikalier.
- Medverka vid arbetsplatsintroduktioner, APT och arbetsmiljögruppsmöten med information om rutiner och arbetssätt inom KMA-frågor.
- Stödja verksamheten vid inhämtning av dispenser och tillstånd samt vid eventuell hantering av farligt avfall.
Vi söker dig som:
- Har ett par års erfarenhet från en liknande roll och har goda kunskaper inom arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöregler.
- Har erfarenhet av arbete med riskbedömningar samt framtagande och uppföljning av handlings- och åtgärdsplaner.
- Är van vid att arbeta med nyckeltal, uppföljning och avvikelsehantering.
- Har en stark administrativ förmåga med god dator- och systemvana samt goda kunskaper i Excel.
- Har mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
- Har erfarenhet av att utbilda och kompetensutveckla medarbetare.
- Har B-körkort.
För att lyckas och trivas i den här rollen ser vi att du:
- Är strukturerad, noggrann och analytisk med god problemlösningsförmåga.
- Har en mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du är självgående och planerar, prioriterar och driver ditt arbete framåt.
- Har ett intresse och engagemang för att utveckla och förbättra rutiner och arbetssätt inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Erfarenhet från avfalls- eller transportbranschen är meriterande. Publiceringsdatum2026-01-23Övrig information
Stationeringsort: Tjänsten utgår ifrån vår nya depå i Veddesta, Järfälla.
Tillträde: April/maj 2026.
Är du en ambitiös och kompetent KMA-samordnare som delar vår passion för att göra skillnad? Ansök idag!
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vår hemsida eller genom att klicka på ansökningsknappen. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta ansokan@verdis.se
eller rekryterande chef Steven Yang på 08-408 081 53.
Vi är en ledande aktör inom miljöbranschen som arbetar med insamling och transport av avfall. Vår ambition är att alltid leverera hållbara lösningar och bidra till ett grönare samhälle. Med våra tjänster når vi ut till ungefär 1,5 miljoner människor i ett trettiotal kommuner i Sverige.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll i vår framgång - varje dag bidrar de med sitt engagemang, sin kunskap och sitt starka driv för att skapa hållbara förbättringar. Hos oss är arbetskulturen präglad av samarbete, innovation och en gemensam strävan efter en grönare framtid.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till en hållbar utveckling? Välkommen med din ansökan! Ersättning
