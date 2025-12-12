KMA-Samordnare till Stenvalls Trä AB
2025-12-12
Om Stenvalls Trä AB
Stenvalls Trä AB är ett genuint familjeföretag som startade som ett snickeri i Sikfors 1947. I dag driver vi en modern industrikoncern som verkar från skogen till färdig träprodukt, med verksamhet i Sikfors, Luleå/Bergnäset, Örarna, Seskarö och Piteå/Lövholmen. Vi producerar klimatsmarta trävaror för både den svenska marknaden och export - där ca 70 % av volymen går internationellt. Stenvalls Trä AB sysselsätter 275 medarbetare och omsätter cirka 1,7 Mdkr.
Koncernen omfattar även bolag som Kallax Flyg, Stenvalls Skogar, XL-Bygg Stenvalls, Genesis IT och flera fastighetsbolag.
Vår kultur präglas av entreprenörsanda, långsiktighet och ansvar. Vi tror på prestigelöshet, handlingskraft och en nära dialog mellan avdelningar. De senaste åren har vi investerat över en miljard kronor i att modernisera och utveckla våra verksamheter - och vår resa fortsätter.
Våra kärnvärden är modiga, handlingskraftiga och äkta. Dessa genomsyrar Stenvalls verksamhet, både i det operativa såväl som i det strategiska arbetet.
Nu söker vi en KMA-samordnare med fokus på arbetsmiljö - en nyckelroll i att stärka, utveckla och enhetliggöra arbetsmiljöarbetet i hela organisationen.
Om rollen
Som KMA-samordnare med inriktning arbetsmiljö får du ett stort och viktigt uppdrag: att utveckla, samordna och kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på Stenvalls fem produktionsanläggningar.
Du arbetar nära produktion, underhåll, HR och skyddsorganisationen och blir en nyckelperson i att skapa struktur, säkerhet och tydlighet i en verksamhet som växer och utvecklas snabbt. Rollen är både operativ och strategisk - du är lika mycket ute i driften som du är i planerande, uppföljande och dokumenterande uppgifter.
Du rapporterar till KMA-chefen och blir en viktig del av ett engagerat team där säkerhet, ansvar och förbättring står i centrum.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Som KMA-samordnare ansvarar du för att:
• Leda, utveckla och följa upp arbetsmiljöprocesserna enligt AFS 2023:1
• Säkerställa att riskbedömningar, skyddsronder och incidenthantering fungerar i hela organisationen
• Stötta och utbilda chefer och arbetsledare i deras arbetsmiljöansvar
• Kvalitetssäkra dokumentation, rutiner och uppföljning inom arbetsmiljöområdet
• Driva förbättringar, interna revisioner och utveckling av säkerhetskultur
• Samverka med produktion, HR, underhåll, brand- och skyddsorganisationen
• Vara kontaktperson vid myndighetsärenden och externa revisioner
• Bidra till enhetliga rutiner och en modern, proaktiv arbetsmiljöstruktur
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, systematisk och har god teoretisk eller praktisk kompetens inom arbetsmiljöarbete - gärna med erfarenhet från industri- eller produktionsmiljö. Du har en god förståelse för lagstiftning, AFS:ar och certifieringskrav och trivs med att växla mellan operativ närvaro och utveckling av processer, rutiner och struktur.
Du är pedagogisk, kommunikativ och relationsskapande - och har både mod och förmåga att vara tydlig när arbetet/uppdraget kräver det.
• Dokumenterad erfarenhet av arbetsmiljöarbete, gärna från industri/produktion
• Praktisk erfarenhet av SAM, riskbedömningar, skyddsronder och incidentuppföljning
• Mycket god kunskap om arbetsmiljölagstiftning, AFS och uppföljningsarbete
• Erfarenhet av dokumentations- och ledningssystem (ISO är meriterande)
• God digital systemvana och förmåga att arbeta strukturerat med data och rutiner
• Svenska i tal och skrift, samt god engelska
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av ISO-certifieringar
• Erfarenhet av internrevision eller förbättringsarbete
• Erfarenhet av att utbilda eller hålla workshops
• Erfarenhet av multi-site-miljö
• Digitala arbetsmiljö- eller avvikelsesystem
• Finska
Vi tror att du är:
• Strukturerad, noggrann och systematisk
• Kommunikativ och pedagogisk
• Prestigelös och trygg i samarbeten
• Modig och tydlig i frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet
• Relationsskapande och bra på att få med dig organisationen
• Lösningsorienterad och handlingskraftig
Varför Stenvalls Trä?
Här får du en unik möjlighet att påverka och utveckla en av de viktigaste funktionerna i en snabbväxande industrikoncern. Vi erbjuder:
• En central och betydelsefull roll med stort mandat
• Påverkan på säkerhetskultur och långsiktig arbetsmiljöutveckling
• En prestigelös och jordnära kultur med korta beslutsvägar
• Nära samarbete inom KMA-teamet
• Fast arbetstid/förtroendetid
• Friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och möjlighet till poolbil
Du blir en del av ett företag där mod, handlingskraft och äkthet genomsyrar vardagen - och där du kan göra verklig skillnad.
Praktisk information
Titel: KMA-samordnare (Arbetsmiljö)
Placeringsort: Vid en av 3 anläggningar: Sikfors, Piteå eller Örarna
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid (100 %) med inledande provanställning.
Startdatum: Q1 2026 eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Resor: Regelbundna resor mellan anläggningarna
Denna rekrytering hanteras av Adecco. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Tommy Norberg
Rekryterare & Area Branch Manager
073-684 70 99
tommy.norberg@adecco.se
Ersättning
Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Tommy Norberg
Tommy Norberg Jobbnummer
9640601