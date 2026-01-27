KMA-samordnare | Projektenheten | Mölndals Stad
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den fysiska planeringen av staden och arbetar övergripande för en hållbar utveckling av Mölndals stad, tätorter och landsbygd med en god infrastruktur. I förvaltningens uppdrag ingår bland annat strategisk samhällsplanering, översikts- och detaljplanering, plangenomförande samt förvaltning och utveckling av Mölndals stads egna fastighetsbestånd, investeringsprojekt, mark och exploatering, trafikutveckling samt långsiktig planering av mark- och vattenanvändning.
Mölndals stad har ett strategiskt och fördelaktigt läge nära Göteborg, i Västra Götalands-regionen. Mölndal befinner sig i ett expansivt skede med en befolkning på 70 000 invånare, stora infrastrukturella satsningar och ett växande näringsliv.
Som KMA-samordnare får du en central roll med ansvar för kvalitet, miljö och arbetsmiljö i stadens stora byggprojekt. Rollen innebär nära samarbete med projektledare, entreprenörer och upphandlare, och ger dig möjlighet att bidra till utvecklingen av hållbara och välplanerade bygginvesteringar.
Som KMA-samordnare blir du en del av projektenheten tillhörande fastighetsavdelningen. Enheten består av 6 medarbetare och håller på att utökas med några ytterligare roller. Enhetens huvudansvar är stora investeringsprojekt och vi står inför många spännande investeringar under de kommande åren. Som KMA-samordnare hos oss kommer du att arbeta på beställarsidan och ansvara för kvalitet, miljö och arbetsmiljö i byggprojekt som bedrivs på fastighetsavdelningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Besöka våra byggarbetsplatser för att säkerställa efterlevnaden av krav mot upphandlade entreprenörer.
* Ha ett nära samarbete med entreprenadupphandlare för att säkerställa rätt upphandlingskrav.
* Ansvara för att återbruksprocessen i våra projekt fungerar och utvecklas.
* Kontinuerlig kontakt med projektledare, byggledare och upphandlade entreprenörer
* Ansvara för miljödatabas i varje projekt. För närvarande används byggvarubedömning (BVB)
* Säkerställa efterlevnaden av styrdokument såsom ramprogram, lokalprogram, miljöplan, energiplan etc i alla pågående projekteringar.
* Vidareutveckla styr- och stöddokument såsom miljöplan, byggprocessernas olika mallar m.m.
* Säkerställa att verksamheten följer lagar, föreskrifter, rutiner och politiska beslut
* Ta fram och utveckla interna egenkontroller som du följer upp i alla pågående projekt avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller YH-utbildning som KMA-samordnare, alternativt annan eftergymnasial utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av arbetsuppgifter inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö i byggprojekt, samt mycket god kunskap om branschens arbetsmiljöföreskrifter, miljökrav och relevanta regelverk.
Som KMA-samordnare hos oss blir du en del av en dynamisk kommunal organisation där många projekt pågår samtidigt. Rollen innebär många interna och externa kontakter, vilket kräver att du är kommunikativ, självgående och ansvarstagande. Du är van vid att arbeta utifrån processer och styrdokument, har en strukturerad och noggrann arbetsmetod och trivs med att säkerställa kvalitet i alla led.
Vi värdesätter även din nyfikenhet och ditt driv att utveckla nya idéer och lösningar, liksom förmågan att fatta beslut och presentera information tydligt inför grupper. Rollen passar dig som vill bidra till en säker, hållbar och väl fungerande byggverksamhet i en spännande och utvecklande miljö.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav samt B-körkort.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I den här rekryteringen samarbetar Mölndals Stad med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Edemyr, anna.edemyr@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående, dock senast 15 februari.
