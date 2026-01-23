KMA-samordnare Bygg
2026-01-23
Vi är ett modernt gotländskt företag vars fokus ligger på nyproduktion av främst bostäder men har även verksamhet inom ROT. Vi utför bl.a. totalentreprenader, där vi har det fulla ansvaret för projektering, planering och funktion. Vår specialitet är byggnation med prefabricerade betongelement som tillverkas av systerföretaget, Wisby Byggelement AB. Wisab är ett företag som borgar för kvalitet, trygghet och effektivitet.
Om rollen
I rollen som KMA-ansvarig får du en nyckelposition i att vidareutveckla, implementera och följa upp företagets arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Du arbetar både strategiskt och operativt nära projekten och bidrar till säkra arbetsplatser, hög leveranskvalitet och ett långsiktigt hållbart arbetssätt. Rollen innebär eget ansvar och möjligheter att påverka hur KMA-arbetet bedrivs i hela organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Förvalta, utveckla och underhålla företagets KMA-ledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Identifiera förbättringsområden samt driva utvecklings- och förändringsinitiativ i nära samarbete med produktion och ledning.
Planera och genomföra interna revisioner, uppföljningar samt hantera avvikelser och förbättringsåtgärder.
Upprätta, följa upp och kvalitetssäkra KMA-planer i projekt, inklusive riskbedömningar, kontroller och dokumentation.
Fungera som stöd och rådgivare till projektledare, arbetsledare och produktionspersonal i KMA-relaterade frågor.
Planera och genomföra utbildningsinsatser samt arbeta aktivt för att skapa engagemang kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Sammanställa rapporter samt följa upp mål, nyckeltal och resultat inom KMA-området.Kvalifikationer
Erfarenhet från arbete i produktion är starkt meriterande.
Erfarenhet av KMA-arbete inom bygg, industri eller betongproduktion.
God kunskap om relevanta standarder (ISO 9001 och ISO 14001) samt gällande lagstiftning inom arbetsmiljö och miljö.
Erfarenhet av förbättringsarbete och införande av nya rutiner och arbetssätt.
God datavana med erfarenhet av Office-paketet.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Kunskaper i engelska är meriterande.
B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, analytisk och har ett tydligt driv i ditt arbete. Du trivs med att samarbeta, är kommunikativ och har lätt för att skapa engagemang i organisationen. Som person är du prestigelös, lösningsorienterad och bekväm med att växla mellan strategiska frågor och operativt arbete i vardagen.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att påverka och vidareutveckla ett etablerat KMA-arbete. Rollen innebär ett nära samarbete med ledningen, stort förtroende och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Anställningsomfattning
Heltid
Anställningsform
Provanställning 6 månaderTillträde
Omgående eller enligt ökSå ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev.
Maila: info@wisab.se
Vid övriga frågor om tjänsten kontakta oss, 0498-21 21 50.
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: info@wisab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wisab Bygg AB
(org.nr 556453-6737), https://www.wisab.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wisab Bygg Aktiebolag Jobbnummer
9702243