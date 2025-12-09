Klubb- och evenemangschef
Täby Is Friik / Chefsjobb / Täby Visa alla chefsjobb i Täby
2025-12-09
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Is Friik i Täby
Vi söker klubb- och evenemangschef på heltid till en av Sveriges främsta friidrottsföreningar.
Om klubben:
Täby IS Friidrottsklubb är en av Sveriges största och främsta friidrottsföreningar. I vår förening tränar några av Sveriges, och till och med världens, främsta friidrottare och vi är dessutom den aktör som sätter flest Täbybor i rörelse. Vi har över 750 aktiva medlemmar i alla åldrar, från barn till pensionärer. I föreningen värnar vi både om bredd och elit. Genom Täby Halvmarathon har vi ett av Sveriges vackraste halvmarathonlopp som i år samlade över 1800 löpare. Vi är en erfaren arrangör som bland annat arrangerat en TV-sänd Diamond League-gala i Täby med världens främsta kvinnliga stavhoppare. Men också Friidrottstävlingen Täby Open med 1000 deltagare och vårt klubbmästerskap i terränglöpning med 200 deltagare, som exempel. Vi har en växande omsättning och en stabil kassa och ser med tillförsikt på framtida utvecklingsmöjligheter.
Om rollen:
Täby IS Friidrott söker en klubb- och evenemangschef med det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet, personal och evenemang. Rollen innebär att leda en stark barn- och ungdomsverksamhet, stötta utvecklingen av våra elitaktiva och säkerställa att föreningens arenatävlingar och evenemang håller hög kvalitet. Som Klubb- och evenemangschef kommer du att arbeta både strategiskt men också vara nära verksamheten genom att ha projektledaransvar för några av föreningens arrangemang.
Vi erbjuder dig
• Stor påverkan: en nyckelroll i att utveckla Täby IS friidrott till Sveriges främsta friidrottsförening, som spindel i nätet bland våra fyra deltidsanställda och våra 200 ideella tränare och ledare.
• Engagerade och roliga kollegor och ideella krafter som sätter verksamheten I första rummet.
• Snabb utveckling: ta idéer från skiss till genomförande. Vi är en modig förening som t. ex. Arrangerat TV-sända galor och startat ett halvmarathon med tre månader kvar till loppstart.
• En kultur som uppmuntrar initiativ - ser du potential att förbättra något, kör!
• Möjlighet att vara nära friidrotten: att vara ute på träningar, tävlingar och arrangemang.
• Varierande arbetsuppgifter och stort eget ansvar.
Verksamhets- och personalansvar
• Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt föreningens strategi, mål, riktlinjer och budget.
• Stötta styrelsen med planering, uppföljning och verksamhetsutveckling.
• Bygga och vidareutveckla strukturer och rutiner som ger stabilitet och kvalitet i föreningens arbete.
• Leda och utveckla teamet med fyra deltidsanställda som ansvarar för barn-, ungdoms- och elitverksamheten samt arenaarrangemang och ekonomihantering.
• Arbeta med arbetsmiljö, rekrytering, introduktion och kompetensutveckling.
• Skapa goda förutsättningar och starkt samarbetsklimat för både anställda och ideella tränare och ledare.
• Tillsammans med klubbens verksamhetsansvariga planera och utveckla verksamheten.
Projektledning
• Planera, leda, följa upp och utveckla föreningens evenemang som just nu består av Täby Halvmarathon & Täby Stavhoppsgala, tillsammans med de ideella projektteamen.
• Samordna projektteam, funktionärer och externa samarbetspartners inför och under evenemang.
• Tillsammans med klubbens verksamhetsansvariga planera och utveckla verksamheten.
Gränslandet mellan ideell och affärsdriven verksamhet
• Bidra till ekonomisk stabilitet i verksamheten och evenemangen.
• Tillsammans med styrelsen arbeta med sponsorer, samarbeten, marknadsföring, kommunkontakter och intäktsdrivande projekt.
• Förstå och balansera skillnaderna mellan föreningens ideella kärna och den mer affärsorienterade evenemangsverksamheten.
• Engagera och skapa relationer med föräldrar och ideella ledare i klubben.
• Stärka den interna kommunikationen och föreningens organisering.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av verksamhetsledning, projektledning eller motsvarande roll.
• Är mycket idrottsintresserad och gärna friidrotts- och löpintresserad.
• Erfarenhet från lopp och idrottsevenemang i någon form, som arrangör, deltagare eller åskådare.
• Är lyhörd och prestigelös.
• Trivs med att arbeta både operativt och strategiskt.
• Är strukturerad, tydlig och van vid att skapa ordning även i hektiska perioder.
• Gillar att samarbeta, skapa och vårda relationer. Att kunna skapa relation till föräldrar och sälja in våra ideella uppdrag är en nyckeluppgift för att klubben ska ta nästa steg.
• Erfarenhet som anställd eller som ideell ledare i idrottsförening och/eller inom evenemangs- och marknadsområdet är meriterande men inget krav.Publiceringsdatum2025-12-09Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till Matilda@tabyfriidrott.se
senast 11 januari 2026. Urval sker löpande så dröj inte med din ansökan om du vill vara en del av Täby IS friidrott. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar frågor om rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: matilda@tabyfriidrott.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Is Friik
Attundavägen 5 Tibblehallen (visa karta
)
183 34 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ordförande
Matilda van Speijk matilda@tabyfriidrott.se 0736328393 Jobbnummer
9635308