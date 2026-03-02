Klinikkoordinator, Pedagogen Park, Mölndal
2026-03-02
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vi är ett härligt och engagerat team som arbetar på en modern och välutrustad klinik med sju behandlingsrum.
Kliniken är centralt belägen i Mölndal med goda kommunikationsmöjligheter och närhet till service.
Vi arbetar skift, vilket gör att vi kan erbjuda flexibla öppettider för våra patienter och samtidigt skapa en bra balans i arbetsgruppen. Hos oss samarbetar tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor tätt i ett positivt och lösningsorienterat arbetsklimat.
Vår klinik har ett tydligt patientfokus, hög servicekänsla och ett stort engagemang för kvalitet. Vi utvecklas ständigt och strävar efter att vara en trygg och professionell klinik med god arbetsmiljö och stark teamkänsla.
Hos oss arbetar idag sammanlagt 17 medarbetare. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Pedagogen Park, Mölndal - Folktandvården
Om jobbet
Som klinikkoordinator är du klinikchefens ledningsstöd och ingår i klinikledningen, vilket innebär att du är arbetsgivarföreträdare. Du ska med naturlig integritet och lojalitet stödja klinikchefen i uppdraget att leda och utveckla verksamheten samt aktivt verka för måluppfyllelse i enlighet med klinikkontrakt och övriga styrdokument.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera bemanningsfrågor, tidboksplanering och Heromarapportering.
Ansvara för schemaläggning och hantera frånvaro.
Vara ett aktivt stöd till klinikchefen i förändringsledning, verksamhet, personal och ekonomi.
Utöva daglig arbetsledning.
Medverka i introduktion och utveckling av medarbetare och studenter.
Medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete.
Stödja implementering och uppföljning av olika projekt och system.
Fortsätta samarbetet med närliggande kliniker för att främja gemensamma mål.Kvalifikationer
Vi vill att du som söker:
är utbildad tandsköterska, tandhygienist eller annan relevant utbildning.
har erfarenhet från arbete inom Folktandvården eller liknande vårdorganisation.
är strukturerad och en god organisatör.
har god kommunikativ förmåga samt förmåga att uttrycka sig klart och tydligt både muntligt och skriftligt.
bidrar till samarbete, samverkan och till en trygg och utvecklande arbetsmiljö
är en normskapare utifrån organisationens värderingar.
har förmåga att hantera förändrade omständigheter, nya krav och oväntade situationer med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Intervjuer är planerade till onsdag 18 mars på kliniken.
Folktandvården gör kontroll i Polisens misstanke- och belastningsregister innan beslut om anställning.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Folktandvården, Pedagogen Park, Mölndal
Klinikchef Afrodite Mosses George 0737-097549
