Klinikkoordinator, Nödinge
2025-12-09
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Folktandvården Nödinge är en hemtrevlig klinik med 7 behandlingsrum.
Vi är ca 19 medarbetare. Vi arbetar i ljusa fina lokaler med närhet till naturen och en 10 minuters promenadväg från Ale torg. Kliniken är öppen kl. 7-19 tisdag och torsdag och kl. 07-15:20 måndag, onsdag och fredag.
Vi har en engagerad och innovativ medarbetar grupp med mycket vilja att bidra till verksamheten och Folktandvårdens mål. Vi tar emot studenter från tandsköterskeutbildningarna.
Om jobbet
Som klinikkoordinator är du klinikchefens ledningsstöd och ingår i klinikledningen, vilket innebär att du är arbetsgivarföreträdare. Du ska med naturlig integritet och lojalitet stödja klinikchefen i uppdraget att leda och utveckla verksamheten samt aktivt verka för måluppfyllelse i enlighet med klinikkontrakt och övriga styrdokument.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera bemanningsfrågor, tidboksplanering och Heromarapportering.
Ansvara för schemaläggning och hantera frånvaro.
Vara ett aktivt stöd till klinikchefen i förändringsledning, verksamhet, personal och ekonomi.
Utöva daglig arbetsledning.
Medverka i introduktion och utveckling av medarbetare och studenter.
Medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete.
Stödja implementering och uppföljning av olika projekt och system.
Fortsätta samarbetet med närliggande kliniker för att främja gemensamma mål.
Kvalifikationer
Vi vill att du som söker:
är utbildad tandsköterska, tandhygienist eller annan relevant utbildning.
har erfarenhet från arbete inom Folktandvården eller liknande vårdorganisation.
är strukturerad och en god organisatör.
har god kommunikativ förmåga samt förmåga att uttrycka sig klart och tydligt både muntligt och skriftligt.
bidrar till samarbete, samverkan och till en trygg och utvecklande arbetsmiljö
är en normskapare utifrån organisationens värderingar.
har förmåga att hantera förändrade omständigheter, nya krav och oväntade situationer med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Intervjuer sker den 14 januari 2026 på kliniken.
Folktandvården gör kontroll i Polisens misstanke- och belastningsregister innan beslut om anställning.
Välkommen med din ansökan!
