Klasslärare med musikbehörighet | F-3 | Vikariat
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Som klasslärare i F-3 på Sturebyskolan får du möjlighet att arbeta på en trygg, välfungerande och utvecklingsinriktad skola med höga ambitioner för elevernas lärande och välmående.
Du har det övergripande ansvaret för undervisning, planering, bedömning och uppföljning i din klass. Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget skapar du en stimulerande lärmiljö där varje elev ges förutsättningar att utvecklas utifrån sina behov och förmågor.
Vi erbjuder
På Sturebyskolan blir du en del av en engagerad och erfaren personalgrupp med fokus på elevernas bästa och en hållbar arbetsmiljö. Vi arbetar utifrån Generation Peps fokus på rörelse och hälsa i vardagen. Som en del av detta har skolan en rastpedagog som skapar trygga och aktiva raster för alla elever.
Hos oss får du:
• En välorganiserad arbetsplats med tydliga strukturer.
• Stöttande och närvarande skolledning.
• Tid för samverkan och kollegialt lärande i arbetslaget.
• Engagerade elever och ett varmt föräldrasamarbete.
________________________________________
Din roll
• Klasslärare i årskurs F-3
• Planering, undervisning, bedömning, uppföljning
• Mentorskap
• Kontakt med vårdnadshavare
• Samarbete med övriga kolleger
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Lärarexamen med behörighet att arbeta som klasslärare i årskurs F-3.
• Legitimerad grundskollärare med behörighet för grundskolans yngre åldrar.
• God kännedom om läroplan, styrdokument och systematiskt kvalitetsarbete.
Meriterande:
• Djup förståelse för barns olika behov, förutsättningar och neuropsykiatriska variationer.
• God kunskap om och förmåga att arbeta lågaffektivt.
• God förmåga att självständigt anpassa bemötande och pedagogiska metoder utifrån individ och situation.
• Erfarenhet av att arbeta med positiv förstärkning och utsläckning som verktyg i klassrummet.
________________________________________
Personliga förmågor och färdigheter
Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet. Vi söker dig som:
• Har ett varmt, tydligt och tryggt ledarskap i klassrummet.
• Har en god förmåga att skapa studiero och en trygg gruppdynamik.
• Bygger goda relationer och kommunicerar professionellt med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• Är strukturerad, ansvarstagande och har god förmåga att organisera arbetet.
• Är lösningsfokuserad, prestigelös och har en positiv inställning till förändring och samarbete.
________________________________________
Välkommen till oss
Vi söker dig som vill vara en viktig del av elevernas skoldag och som vill utvecklas tillsammans med oss. Hos oss får du växa i din yrkesroll och bidra till en skola där kunskap, trygghet och glädje står i centrum.
Välkommen med din ansökan till Sturebyskolan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1542". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Sturebyskolan, Stockholms stad Kontakt
Anja Gustavsson anja.gustavsson@edu.stockholm.se 08-50846306 Jobbnummer
9805778