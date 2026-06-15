Projektekonom med redovisningsfokus - Vattenfall Eldistribution
Vattenfall AB / Redovisningsekonomjobb / Solna Visa alla redovisningsekonomjobb i Solna
2026-06-15
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Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss bidrar du varje dag till att samhället fungerar och till en säker elförsörjning för kommande generationer. Tillsammans bygger vi framtidens elnät och möjliggör omställningen till ett hållbart samhälle. Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Vill du göra en verklig skillnad för att Sverige ska lyckas med energiomställningen och nå klimatmålen?
Bli en del av teamet inom projektcontrolling och få en viktig roll i arbetet med redovisning, bokslut och ekonomisk uppföljning av våra anläggningsinvesteringar. Rollen är bred och varierad, och du arbetar i en verksamhet där noggrannhet, struktur och samarbete är avgörande. Du ansvarar för att säkerställa korrekt löpande redovisning av våra anläggningsinvesteringar och bidrar i månads-, kvartals- och årsbokslut samt stöttar med underlag till återkommande investeringsuppföljning.
Tillsammans med kollegor och andra delar av verksamheten ser du till att den finansiella rapporteringen håller hög kvalitet. I rollen finns det möjlighet att påverka och utveckla arbetsinnehåll utifrån din kompetens, intressen och verksamhetens behov. Arbetsuppgifterna är varierande med både löpande standard frågor och frågor av utredande karaktär.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för löpande redovisning samt avstämningar av utvalda balanskonton
Medverka i månads-, kvartals- och årsbokslut
Stötta verksamheten med löpande ekonomiska frågor
Säkerställa att redovisningen följer gällande regelverk och interna riktlinjer
Ta fram rapporter, analyser och underlag till revision och intern uppföljning
Bidra till utveckling och effektivisering av processer inom redovisning och bokslut
Bidra med din kompetens inom redovisning och vara en rådgivande part i möten och forum inom organisationen.
Upprätta underlag som används vid affärsplanering
Strukturera och hantera frågor i anläggningsregistret
Kravspecifikation
För att trivas i rollen ser vi att du uppskattar att arbeta med såväl återkommande rutin frågor som ad-hoc utredingsfrågor. För att bli framgångsrik i denna roll ser vi att du är en noggrann, ansvarstagande och analytisk person som motiveras av att skapa struktur och kvalitet i ekonomiska processer. Du trivs med att arbeta självständigt, men uppskattar också samarbete med kollegor och andra funktioner i verksamheten.
Du har ett strukturerat arbetssätt, god förståelse för redovisningsprinciper och förmåga att hantera deadlines, särskilt i samband med bokslutsarbete. Du är kvalitetsmedveten, har god kommunikativ förmåga och kan förklara ekonomiska samband på ett tydligt sätt till olika typer av mottagare.
Vi ser också gärna att du bidrar med förbättringar i rutiner, arbetssätt och systemstöd inom redovisningsområdet, samt ger stöd till verksamheten och övriga controllerkollegor i redovisningsfrågor.
Vi ser gärna att du har:
Utbildning inom ekonomi, redovisning eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Har minst 5 års erfarenhet av löpande redovisning, bokslut eller liknande arbetsuppgifter i en investeringsintensiv verksamhet.
Goda kunskaper inom redovisningsprinciper och bokslutsarbete
Kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av ekonomisystemet SAP
Erfarenhet av att utveckla och effektivisera redovisningsrutiner är meriterande
Svenska obehindrat både i tal och skrift
Har du dessutom erfarenhet av BI-verktyg såsom t.ex. Power BI är det meriterande, men inget krav
Ytterligare information
Vi erbjuder:
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en företagskultur där vi strävar efter att vara öppna, aktiva och positiva med arbetsuppgifter som utvecklar och utmanar dig. Våra medarbetares och samarbetspartners hälsa och välbefinnande är viktig för oss. En god arbetsmiljö är grundläggande i allt vi gör och säkerheten står alltid i centrum. För oss är det viktigt att dina personliga värderingar stämmer överens med vår kultur som präglas av att göra varandra bättre, ligga steget före samt att hålla vad vi lovar.
För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Solna
För mer information om tjänsten kontakta anställande chef Hans Aasa, hans.aasa@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Jessica Petersson, jessica.petersson@vattenfall.com
Under semesterveckorna kan det vara svårt att nå oss, men skicka ett mejl så svarar vi så fort vi kan.
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2026 Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag. I den här rekryteringsprocessen kommer tester att förekomma.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Solna - Vattenfall Jobbnummer
9963822