Socialt stöd till äldre
Goveteran support AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrtälje
2026-06-15
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Bli Omsorgsvän hos GOveteran
Vill du göra skillnad för en annan människa och samtidigt få ett meningsfullt extrajobb?
Många äldre upplever ensamhet och saknar någon att prata med, promenera med eller göra vardagliga aktiviteter tillsammans med.
Därför söker GOveteran nu fler omsorgsvänner.
Som omsorgsvän blir du en viktig del av en annan människas vardag. Du bidrar med närvaro, gemenskap och social stimulans.
Vad gör en omsorgsvän?
En omsorgsvän träffar en kund regelbundet för aktiviteter som kunden själv önskar.
Det kan handla om:
• Promenader
• Samtal över en kopp kaffe
• Sällskap vid aktiviteter
• Högläsning
• Kortspel och sällskapsspel
• Hjälp med enklare ärenden
• Följa med till läkare, frisör eller butik
• Städ / klädestvätt men inte personlig hygien
• Gemensamma utflykter
Det viktigaste är inte vad ni gör, utan att kunden får social gemenskap och mänsklig kontakt.
Din intresseanmälan är inte kopplad till ett specifikt uppdrag utan registreras i vårt nätverk för framtida matchningar.
Vi erbjuder
• Timanställning med lön, semesterersättning och försäkringar
• Flexibla arbetstider
• Uppdrag nära där du bor
• Möjlighet att arbeta vid sidan av pension, studier eller annan sysselsättning
• Ett arbete som skapar verklig livskvalitet för andra människor
• Stöd från GOveterans centrala samordning
Vanliga uppdrag omfattar 1–3 träffar per vecka om 2–4 timmar per tillfälle.
Vi söker dig som
• Tycker om människor
• Är lyhörd och empatisk
• Är ansvarstagande och pålitlig
• Har lätt för att skapa förtroende
• Vill bidra till att minska ensamhet och öka livsglädje
Tidigare erfarenhet från vård, omsorg eller socialt arbete är meriterande men inget krav.
Om GOveteran Omsorgsvän
GOveteran Omsorgsvän är en tjänst som skapar social gemenskap för äldre och andra personer som önskar mer mänsklig kontakt i vardagen.
Vi tror att ett samtal, en promenad eller en stunds gemenskap kan göra stor skillnad i en människas liv.
Ansök idag och bli en del av ett nätverk som hjälper människor att känna sig mindre ensamma och mer delaktiga i livet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GOveteran Omsorgsvän". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Goveteran support AB
(org.nr 559346-9694), http://goveteran.se
761 73 NORRTÄLJE Arbetsplats
GOveteran Jobbnummer
9963824