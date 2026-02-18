Kläpphagen söker Kock
2026-02-18
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
Vi söker en kock till Kläpphagen för sommarsäsongen 2026, men det finns även möjlighet att arbeta under för och eftersäsong.
Vi erbjuder dig en händelserik, ambitiös och positiv arbetsplats, med ansvar och befogenheter, närhet till glädje och skratt, och enormt förväntansfulla gäster.
Kunskap och erfarenhet är naturligtvis meriterande men vi lägger störst fokus på personlighet, arbetsvilja och intresse.
Vi jobbar som ett tight team där alla hjälper alla, med enkla produkter av högsta kvalitet i en väldigt hemtrevlig miljö.
Naturligtvis jobbar vi med schysta anställningsavtal och en god miljö att växa på.
På vackra Sydkoster ligger Kläpphagen, 30min båtresa utanför Strömstad och ett stenkast från havet ligger den vackra och anrika gården, Kläpphagen har restaurang, bryggeri och ett exklusivt boende. Vi har en stor uteservering med boulebanor, gårdsbutik och en unik restaurang där allt lagas över öppen eld. Gården ligger i närheten till Kosterfjorden i ett spännande naturområde. Ensam vinnare av liv design awards för interior design 2024.
Vårt koncept är att laga vällagad mat över öppen eld och erbjuda en "wow" -upplevelse utan dess like.
De fyra årstiderna gång är väldigt uppenbara på vår gård, från kokkonst, odling, ölbryggning och förströelse. Sommaren är förstås vårt kulmen men även de andra månaderna på året finns en invit till konferens, bröllop, julbord och andra arrangemang.
Vi erbjuder även boende på vackra Koster, som ligger centralt och nära till allt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: info@klapphagen.se Omfattning
