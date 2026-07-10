Kitchen assistant - Arlanda
Talent Bureau Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Sigtuna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sigtuna
2026-07-10
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Aspire Lounge, Stockholm Arlanda AirportBli en del av något nytt. Bli en del av Aspire Lounges Sweden.
Vi bygger något extraordinärt, en helt ny Aspire Lounge på Stockholm Arlanda Airport. Nu söker vi en Kitchen Assistant som vill vara med från start och bidra till att skapa en köksverksamhet där kvalitet, ordning och samarbete står i centrum.
Den här rollen passar dig som trivs i ett högt tempo och vill vara en viktig del av köket. Även om tjänsten har titeln Kitchen Assistant kommer ditt huvudsakliga fokus att vara disk, rengöring och att säkerställa att köket alltid är välorganiserat och redo för service.
Om Swissport Lounges
Swissport driver över 80 Aspire Lounges världen över och välkomnar varje år miljontals resenärer. Med mer än 35 års erfarenhet av förstklassig gästservice erbjuder vi komfort, kvalitet och elegans i en lugn och sofistikerad miljö. Nu etablerar vi Aspire-konceptet i Sverige för första gången och söker medarbetare som vill vara med och skapa något nytt.
Om rollen
Som Kitchen Assistant är du en viktig del av köksteamet och ser till att verksamheten fungerar smidigt varje dag. Rollen är i första hand en disk- och köksstödsroll, där du ansvarar för att hålla köket rent, organiserat och välfungerande under hela arbetsdagen.
Du arbetar nära Head Chef, Kitchen Supervisor och övriga kollegor i köket. Genom ditt arbete skapar du förutsättningar för att köket ska kunna leverera en förstklassig matupplevelse till våra gäster.
Utöver disk och rengöring hjälper du till med enklare köksuppgifter, mottagning av leveranser och andra praktiska arbetsuppgifter när verksamheten kräver det. Vi är ett team där vi hjälper varandra och där alla bidrar till helheten.
Ansvarsområden
Du ansvarar för att disk, köksutrustning och arbetsytor hålls rena och i gott skick under hela arbetsdagen. Du ser till att köket är organiserat och att hygien- och säkerhetsrutiner alltid följs.
Du hjälper till att ta emot och packa upp leveranser, ser till att varor förvaras korrekt och stöttar köksteamet med praktiska uppgifter vid behov. Genom ditt arbete bidrar du till ett effektivt arbetsflöde och en hög kvalitet i hela köksverksamheten.
Kvalifikationer och erfarenhetKrav
Erfarenhet från restaurang, storkök, hotell eller liknande serviceverksamhet är meriterande men inget krav
Du är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning
Du trivs med fysiskt arbete och ett varierande arbetstempo
Du har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team
Du kan kommunicera på svenska eller engelska
Du kan genomgå och bli godkänd i säkerhetsprövning för arbete på flygplats
Det viktigaste för oss är din inställning. Vi söker en person som är engagerad, pålitlig och tycker om att bidra till att hela teamet lyckas.
Vad vi erbjuder
Det här är en möjlighet att vara med från början och bidra till uppbyggnaden av Aspire Lounges första verksamhet i Sverige. Du blir en del av ett engagerat team med stöd från Swissports internationella organisation.
Vi erbjuder anställning enligt kollektivavtal, konkurrenskraftiga villkor samt introduktion och utbildning för att ge dig en bra start i rollen.
Observera att anställningen förutsätter godkänd säkerhetsprövning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Om Swissport
På Swissport tror vi på mångfald, lika möjligheter och styrkan i våra gemensamma värderingar. Vi arbetar för en inkluderande arbetsplats där alla känner sig respekterade och ges möjlighet att utvecklas, oavsett bakgrund, kön, religion eller identitet.
Ansök redan idag och var med och skapa "The Perfect Start" för resenärer på Stockholm Arlanda Airport.
Vi ser fram emot att välkomna dig till Aspire Lounges Sweden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8049474-2095649". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent Bureau Sweden AB
(org.nr 559365-5672), https://careers.talentbureau.se
Stockholm Arlanda Airport (visa karta
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190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Arbetsplats
Talent Bureau Jobbnummer
9998888