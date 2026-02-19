Kickstarta din karriär som KYC-analytiker i Piteå!
2026-02-19
Vill du ta första steget in i arbetslivet i en roll som kombinerar ansvar och samhällsnytta? Här får du utveckla din analytiska skärpa, arbeta självständigt och bidra i kampen mot ekonomisk brottslighet. En fantastisk chans för dig som vill växa snabbt, påverka på riktigt och skapa en stabil grund för en framtid inom finans. Känner du dig träffad? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
I denna roll blir du en viktig del av arbetet med att skydda det finansiella systemet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Du arbetar med att analysera och bedöma kundärenden med noggrannhet och integritet, där ditt uppdrag är att säkerställa att verksamheten följer regelverk och upprätthåller höga etiska standarder.
Arbetet innebär att självständigt samla in, granska och värdera information kopplad till privatkunder. Med hjälp av tillgänglig data gör du kvalificerade bedömningar, drar slutsatser och formulerar tydliga och välgrundade beslutsunderlag. Du får en central roll där din analytiska förmåga och ditt omdöme verkligen gör skillnad.
Rollen ställer höga krav på ansvarstagande, struktur och fokus. Du behöver kunna arbeta effektivt och metodiskt, även när ärendena är komplexa, och samtidigt säkerställa att kvaliteten alltid är hög. För rätt person är det här en utvecklande och meningsfull roll där du kombinerar analys, självständighet och samhällsnytta i det dagliga arbetet.
Du erbjuds:
• Ett meriterande arbete som ger dig en inblick i finans-branschen.
• Goda möjligheter till vidareutveckling inom affärsområdet.
• En engagerad konsultchef som kommer vara med och stötta dig under uppdraget.
Dina arbetsuppgifter
• Genomföra utökade kundkännedomsåtgärder i förhållande till kundens risker
• Periodisk uppföljning av privatkunder i olika riskklasser
• Arbeta med riskbedömningar
• Skriva beslutsunderlag
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasial utbildning, gärna inom ekonomi eller juridik
• Har tidigare erfarenhet av ett serviceyrke, exempelvis kundtjänst/reception/administration eller liknande
• Kan prata flytande svenska både i tal och skrift, då tjänsten kräver detta med tanke på att du kommer ha dagligen kommunikation med interna och externa parter
• Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• Har god datavana
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av arbete inom banksektorn eller med KYC/AML-arbete
• Bor/har anknytning till Piteå
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
