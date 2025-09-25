Kickstarta din IT-karriär som Supporttekniker hos oss!
2025-09-25
Har du en IT-utbildning i bagaget men saknar arbetslivserfarenhet? Inga problem! Vi söker nu dig som vill ta första steget in i IT-branschen och utvecklas i en dynamisk miljö där du får lära dig av de bästa.
Hos vår kund får du en unik möjlighet att arbeta brett med olika system, plattformar, mjukvaror och hårdvaror - perfekt för dig som vill bygga en stabil grund och snabbt utvecklas inom IT.
Vad du kommer att göra:Som IT-supporttekniker kommer du att:
Hjälpa användare med tekniska problem via telefon, mejl och ärendehanteringssystem
Arbeta med både Windows och macOS samt mobila enheter som iOS och Android
Stötta i administration av exempelvis Active Directory, Exchange och SCCM
Utforska och arbeta i olika ITSM-plattformar, såsom ServiceNow (om du har erfarenhet)
Vi söker dig som: Har en IT-utbildning (YH, gymnasial eller motsvarande)
Är nyfiken, serviceminded och har en stark vilja att lära dig
Trivs i en föränderlig miljö där ingen dag är den andra lik
Erfarenhet av IT-support, ärendehanteringssystem eller systemadministration är ett plus, men inget krav - du får full upplärning på plats.
Bonus om du har erfarenhet av: ITSM-verktyg som ServiceNow
Windows/macOS och iOS/Android
Administration i AD, Azure, SCCM och Exchange
Varför du kommer trivas hos oss:
Stöttande team och stark gemenskap Du blir en del av ett välkomnande team där vi hjälps åt, delar kunskap och har kul tillsammans. Hos oss står laganda högt i kurs - du kommer aldrig känna dig ensam med ett problem.
Snabb utveckling i en varierad miljö Här får du jobba med en mängd olika tekniska miljöer, vilket gör att du snabbt bygger upp en bred och värdefull kompetens. Oavsett om det gäller felsökning, systemadministration eller användarsupport, så får du möjlighet att växa i din roll varje dag.
En stabil start på din IT-karriär Vi tror på att ge rätt person rätt förutsättningar. Därför satsar vi på din utveckling från dag ett - med tydlig vägledning, löpande utbildning och chans att ta mer ansvar i takt med att du växer. Det här är platsen för dig som vill bygga ett starkt CV och en trygg framtid inom IT.
Start: Omgående start med hänsyn till uppsägningstid. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare
Placeringsort: Stockholm
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
