Kicks Erikslund, Västerås Söker Extra Personal
Kicks Group AB / Butikssäljarjobb / Västerås
2025-09-03
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
, Köping
, Sala
, Avesta
, Stockholm
eller i hela Sverige
Brinner du för att arbeta med människor och att ge service? Drivs du av försäljning och att arbeta mot uppsatta mål? Då är det kanske dig vi söker.
Som säljare på KICKS är din huvuduppgift att genom personlig och professionell service ge varje besökare en lustfylld köpupplevelse. Dagligen driver du försäljning inom samtliga delar av sortimentet och tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att genomföra kampanjer och aktiviteter i enlighet med KICKS koncept.
Vi söker dig som:
Brinner för försäljning och trivs med att arbeta mot individuella mål
Har en genuin servicekänsla och älskar att arbeta med människor
Alltid har kunden i fokus och drivs av utmaningen att ge varje besökare personlig service
Har stort intresse för våra produkter och viljan att utvecklas till skönhetsexpert
Är engagerad, ansvarstagande, ser möjligheter och trivs med att arbeta i team
Är du utbildad hudterapeut/makeupartist eller har erfarenhet från liknande tjänst inom detaljhandeln ser vi det som meriterande.
Du får möjligheten att arbeta i en organisation med hög energinivå, tillsammans med kollegor med positiv och öppen attityd.
Tjänsten är som extra personal vid behov
Är du den vi söker? Välkommen in med din ansökan redan idag. Vi intervjuar löpande. Sista ansökningsdag är 11/9.
Är du nyfiken på allt spännande som händer hos oss, ta en titt på vår Linkedin-sida här.
KICKS är Nordens ledande skönhetsaktör och är en del av Matas Group A/S. KICKS erbjuder ett holistiskt skönhetskoncept med makeup, doft, hudvård och hårvård. Med professionella skönhetsexperter och en unik omnikanal-modell erbjuder KICKS personlig service, vägledning och inspiration. KICKS har ca 230 butiker i Sverige, Norge och Finland samt e-handel på varje marknad.
Vårt syfte inom Matas Group är att vi ska skapa förutsättningar för "beautiful lives". För oss handlar "beautiful" om mycket mer än bara utseende; det omfattar välmående, glädje, frihet, identitet, personlig utveckling och gemenskap. Vi önskar bygga livslånga relationer med våra kunder och vill vara relevanta och till nytta varje dag. Result, Relations & you är värderingar som präglar vårt arbete och allt vi gör.
KICKS anställer inte minderåriga, skulle du vara under 18 och har intresse av KICKS är du välkommen att söka praktik direkt via Butikschef. KICKS genomför bakgrundskontroll på slutkandidater.
På KICKS tror vi på jämlikhet, inkludering och mångfald och vet att olika erfarenheter tar oss framåt. Därför ser vi positivt på sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund och livserfarenheter. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Detta är ett deltidsjobb.
Kicks Group AB
Kicks Sverige Jobbnummer
9489926